El juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por cargos de planear un golpe de Estado comenzó este lunes, mientras la Corte Suprema del país escucha a testigos clave, en un proceso en el que el político podría enfrentar décadas de prisión.

Más de 80 personas —incluidos altos mandos militares, exministros del gobierno, y funcionarios de policía e inteligencia— deberán testificar en una fase preliminar del juicio que se espera dure al menos dos semanas.

Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si es declarado culpable de tramar un plan para permanecer en el poder luego de que su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, lo derrotara por un estrecho margen en las elecciones de octubre de 2022.

Los fiscales sostienen que encabezó una “organización criminal” que planeaba declarar un estado de emergencia para convocar nuevas elecciones.

También se le acusa de estar al tanto de un complot para asesinar al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes —enemigo político de Bolsonaro y uno de los magistrados que juzga el caso actual.

Bolsonaro siempre ha negado cualquier implicación en un intento de golpe, y ha atribuido los cargos a una “persecución política”.

La semana pasada, dijo al sitio UOL que los fiscales estaban fabricando un “escenario de telenovela”.

"Pena de muerte"

El ex capitán del Ejército será juzgado junto a siete antiguos colaboradores acusados de desempeñar papeles clave en el supuesto complot.