El juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por cargos de planear un golpe de Estado comenzó este lunes, mientras la Corte Suprema del país escucha a testigos clave, en un proceso en el que el político podría enfrentar décadas de prisión.
Más de 80 personas —incluidos altos mandos militares, exministros del gobierno, y funcionarios de policía e inteligencia— deberán testificar en una fase preliminar del juicio que se espera dure al menos dos semanas.
Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si es declarado culpable de tramar un plan para permanecer en el poder luego de que su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, lo derrotara por un estrecho margen en las elecciones de octubre de 2022.
Los fiscales sostienen que encabezó una “organización criminal” que planeaba declarar un estado de emergencia para convocar nuevas elecciones.
También se le acusa de estar al tanto de un complot para asesinar al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes —enemigo político de Bolsonaro y uno de los magistrados que juzga el caso actual.
Bolsonaro siempre ha negado cualquier implicación en un intento de golpe, y ha atribuido los cargos a una “persecución política”.
La semana pasada, dijo al sitio UOL que los fiscales estaban fabricando un “escenario de telenovela”.
"Pena de muerte"
El ex capitán del Ejército será juzgado junto a siete antiguos colaboradores acusados de desempeñar papeles clave en el supuesto complot.
Entre ellos se encuentran cuatro exministros, un excomandante de la Marina y el jefe de los servicios de inteligencia durante la presidencia de Bolsonaro (2019-2022).
Varios expresidentes brasileños han tenido problemas legales desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), pero Bolsonaro es el primero en enfrentar cargos por intento de golpe de Estado.
Un informe de 900 páginas de la policía federal detalla el presunto plan golpista, que incluía un decreto para convocar nuevas elecciones, y el asesinato de Lula.
Pero el intento fracasó por no obtener el respaldo crucial de las fuerzas armadas y terminó colapsando, según los fiscales.
Los cargos también abarcan los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y saquearon edificios gubernamentales clave, exigiendo una “intervención militar” para derrocar a Lula una semana después de su investidura.
Aunque Bolsonaro estaba en Estados Unidos ese día, se sospecha que estuvo detrás de los disturbios, que según los fiscales fueron “la última esperanza” de los golpistas.
Pese a que actualmente tiene prohibido presentarse a elecciones, Bolsonaro ha insistido en que planea ser candidato en los comicios del próximo año.
Sin embargo, tras una reciente cirugía abdominal —la última de varias intervenciones para reparar daños persistentes de un apuñalamiento en 2018—, también ha declarado que una condena ahora sería “una pena de muerte, política y física”.
Las audiencias preliminares, que comenzarán este lunes a las 15:00 (hora local), estarán dirigidas por el juez de Moraes, considerado el “Enemigo Número Uno” por los seguidores de Bolsonaro. Las declaraciones de los testigos clave se llevarán a cabo por videoconferencia.