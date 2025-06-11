La Fiscalía sostiene lo contrario: acusa a Bolsonaro de liderar la conspiración que desembocó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores asaltaron el Congreso, el Supremo y el Palacio de Planalto intentando que las Fuerzas Armadas impidieran la toma de posesión de Lula. Ahora el Supremo debe decidir si aquellas ‘alternativas’ eran un plan para subvertir la democracia o simples especulaciones de un líder derrotado.