“Comienzos saludables, futuros esperanzadores” es el lema para este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas para destacar la importancia de la lactancia en los primeros meses de vida. Pero, en Gaza, ese comienzo saludable no existe, y la esperanza de futuro tampoco: la leche materna se está secando y los bebés nacen con hambre.

El bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino ha provocado una hambruna generalizada. Las madres están desnutridas y deshidratadas. Sus cuerpos, debilitados por meses sin alimentos ni agua, ya no pueden producir leche. Tampoco hay leche de fórmula disponible. Así, alimentar a un hijo se ha vuelto un privilegio inalcanzable, y los recién nacidos se apagan lentamente en brazos de sus madres.

Amamantar es una de las formas más efectivas de garantizar la salud y la supervivencia infantil. Los primeros seis meses de vida son críticos: los bebés deben ser alimentados exclusivamente con leche materna o con fórmulas especializadas.

Un recién nacido necesita entre 750 y 1.000 mililitros de leche al día, según la OMS. Para producir esa cantidad, una madre debe consumir entre 2,5 y 3,5 litros diarios de agua limpia. Pero hoy en Gaza el acceso promedio al agua es de apenas tres a cinco litros diarios por persona, y gran parte de esa cantidad no es apta para el consumo.

"A veces siento que mi cuerpo se seca por dentro. La sed me roba toda la energía, y también a mis hijos", dice Um Nidal Abu Nahl, una madre de cuatro hijos que vive en Ciudad de Gaza, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Además de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria al enclave, incluyendo alimentos y medicinas, Israel ha destruido sistemáticamente plantas potabilizadoras y pozos, reduciendo casi por completo el acceso a agua segura. El 80% de las infraestructuras relacionadas con el agua están dañadas por los ataques y los palestino en el enclave solo pueden contar con suministros aleatorios.

Entonces ¿cómo puede amamantar una mujer que no tiene comida y apenas bebe un poco de agua al día? Sin alimentos ni agua limpia, no hay leche. Y sin leche, no hay forma segura de nutrir a un bebé.

Ya en abril, un informe de la OMS había advertido que “el 90% de las mujeres embarazadas y en período de lactancia en Gaza sufre desnutrición severa, en medio de la falta extrema de suministros médicos para recibir tratamiento adecuado”.

“Estos niños y sus madres sufren de desnutrición porque no hay alimentos, por lo que no pueden producir leche”, declaró el Dr. Kahlil Daqran al medio qatarí Al Jazeera. “Ahora, nuestros hijos se alimentan con agua o legumbres duras molidas, lo cual es perjudicial para los niños”, explicó.

Ni leche materna, ni leche de fórmula

Cuando la lactancia no es posible, se recomienda el uso exclusivo de fórmulas infantiles durante el primer año de vida. Pero en Gaza es casi imposible acceder a este alimento: las organizaciones humanitarias advierten que las existencias de fórmula infantil están casi agotadas.