Desde que Israel lanzó su brutal ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023, el enclave se ha convertido en un lugar inhabitable, especialmente para los más vulnerables: los niños. Sus vidas están atravesadas por la devastación. Los incesantes bombardeos, los desplazamientos forzados, y el prolongado bloqueo a la ayuda humanitaria han dejado a una generacion sin hogar, sin acceso a alimentos mínimos y sin educación. Mientras, los ataques de Tel Aviv sólo se intensifican y el Gobierno de Israel impulsa con Estados Unidos una reubicación forzada de los palestinos.

Las cifras impactan. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció este martes que “las vidas de un millón de niños en Gaza están marcadas por la ofensiva (israelí) y la destrucción”. “Los niños representan la mitad de la población de Gaza”, añadió la UNRWA en un comunicado.

Según la agencia, a los niños en Gaza se les priva de educación, carecen de una alimentación adecuada y son desplazados forzosamente en medio de la agresión genocida que perpetra Israel. La agencia de la ONU también pidió un alto el fuego inmediato “por los niños de Gaza y por un futuro mejor en la región”.

Las cifras revelan que más de 658.000 niños están sin acceso a la educación desde hace casi dos años en Gaza, y más del 90% de las instalaciones educativas han sido destruidas en ataques israelíes.

La crisis alimentaria también se ha agravado de forma dramática. Al menos 66 niños han muerto de hambre en Gaza desde octubre de 2023 debido al asedio israelí al enclave, según datos de autoridades palestinas.

De acuerdo con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se estima que 112 niños ingresan cada día a los hospitales de Gaza para recibir tratamiento por desnutrición.

Israel mantiene cerrados en gran medida los principales cruces de Gaza desde el 2 de marzo, bloqueando el paso de cientos de camiones con ayuda y suministros. Las agencias de la ONU afirman que se requieren al menos 500 camiones diarios para cubrir las necesidades básicas, pero con frecuencia se permite el ingreso de menos de 50.

Palestinos rechazan el plan de desplazamiento de Trump





Al mismo tiempo, la voz del pueblo de Gaza se alzó contra los planes de expulsión y traslado de la población del enclave , que expusieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su encuentro en Washington.

“Esta es nuestra tierra. ¿A quién se la dejaríamos? ¿A dónde iríamos?”, respondió Mansour Abu Al Khaier, un palestino de 45 años, a los planes de desplazar a los palestinos de Gaza.

Aunque lo único que Al Khaier puede ver a su alrededor es destrucción, muerte y dolor en Gaza, al haber soportado casi dos años de bombardeos israelíes, él y otros palestinos se oponen rotundamente al plan.

Durante su reunión con Trump este lunes, el primer ministro israelí declaró a los periodistas que su gobierno está "trabajando muy de cerca" con Estados Unidos para encontrar países que estén dispuestos a hacer realidad lo que siempre dicen: que quieren dar a los palestinos un futuro mejor. Creo que estamos cerca de lograrlo con varios países". Es decir, otras naciones con las que puedan contar para su plan de desplazar masivamente a los palestinos de Gaza.

En la misma línea, Trump añadió que han encontrado "una gran cooperación por parte de los países vecinos" de Israel. “Algo bueno ocurrirá”, apuntó. Sin embargo, cabe destacar que países árabes vecinos han rechazado la idea de Trump y la han catalogado de limpieza étnica. También han denunciado que un plan así imposibilitaría la solución de dos Estados.

Las declaraciones de Trump y Netanyahu reavivaron la preocupación entre los gazatíes. Saed, un joven palestino de 27 años, se despertó preocupado al escuchar que los líderes volvieron a plantear la idea del desplazamiento.

A pesar de más de 20 meses de ofensiva y múltiples desplazamientos internos, Saed sigue profundamente arraigado a Gaza, que acoge a generaciones de refugiados desde 1948, tras la creación del Estado de Israel. “Tenemos derecho a salir libremente y visitar otros países, pero rechazamos el plan de desplazamiento como palestinos”, afirmó Saed.

