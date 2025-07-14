En la Cisjordania ocupada, la violencia volvió a teñir de tragedia el pasado domingo, cobrando al menos dos vidas palestinas. Entre las víctimas se encontraban Sayfollah Musallet, un joven de 21 años con doble nacionalidad estadounidense-palestina, y Hussein Al-Shalabi, de 23 años.

La pequeña localidad de Al-Mazr'a Ash-Sharqiya, con apenas 3.000 habitantes, sintió el golpe con especial intensidad. Allí, muchas familias mantienen estrechos lazos con Estados Unidos y varios de sus residentes poseen doble nacionalidad. Sayfollah, acostumbrado a visitar su pueblo natal cada verano desde Tampa, Florida, había regresado hacía solo unas semanas para compartir tiempo con su madre.

Según los relatos de las autoridades sanitarias palestinas y los testimonios recogidos en la comunidad, Sayfollah falleció tras ser brutalmente golpeado, mientras que Hussein perdió la vida por un disparo en el pecho durante un enfrentamiento con colonos ilegales israelíes la noche del viernes.

El padre de Sayfollah, Kamel Musallet, viajó desde Estados Unidos para enterrar a su hijo y pronunció un reclamo cargado de dolor y frustración: “No hay rendición de cuentas. Exigimos que el gobierno de Estados Unidos haga algo al respecto… No quiero que su muerte sea en vano”.

La familia también denunció que la llegada de los servicios médicos se demoró tres largas horas, y que fue el propio hermano de Sayfollah quien, en un acto desesperado, logró llevarlo hasta una ambulancia. Para entonces, ya era demasiado tarde: Sayfollah murió antes de llegar al hospital.

“Estaba comenzando su vida”, recordó Juma, amigo cercano de Sayfollah, con voz quebrada. “Lo golpearon durante tres horas. No son humanos, son personas malvadas”, añadió, refiriéndose a los colonos ilegales responsables del ataque en la vecina aldea de Sinjil. Sayfollah iba a cumplir 21 años en apenas una semana y media.

La comunidad se reunió en la escuela local para rezar juntos, antes de cargar con los cuerpos cubiertos por la bandera palestina y los rostros descubiertos, en un último homenaje mientras los llevaban al cementerio del pueblo.

No es un hecho aislado



Pero esta tragedia no es un hecho aislado. En los últimos años, otros palestinos con nacionalidad estadounidense han perdido la vida en circunstancias similares, como la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, el adolescente Omar Mohammad Rabea o la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi. Cada uno de estos casos ha aumentado la presión para que Washington intervenga y exija responsabilidades.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó el viernes estar al tanto del caso de Sayfollah, pero evitó hacer declaraciones más profundas. La familia y la comunidad, sin embargo, esperan que el gobierno estadounidense abra una investigación exhaustiva y determine responsabilidades concretas.

El domingo, otro vocero estadounidense trasladó las preguntas sobre una posible investigación al gobierno israelí, asegurando que “no hay mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”. Por su parte, el ejército israelí anunció que estaba investigando el incidente.

El miedo a sufrir la misma suerte que Sayfollah y Hussein ha calado hondo entre los palestinos con ciudadanía estadounidense en Cisjordania. En Al-Mazr'a Ash-Sharqiya, esta inquietud es evidente. Domi, un joven de 18 años que volvió hace cuatro años desde Estados Unidos, confesó que sus padres contemplan enviarlo de regreso por seguridad.

“Si alguien tiene un hijo como él, lo mandaría a Estados Unidos porque aquí no está seguro”, afirmó, aunque quiso quedarse cerca de las tierras familiares. Para él, Washington debería hacer más para proteger a los palestinos en la región, calificando la situación como “una traición”.

Malik, otro joven estadounidense que visitaba Cisjordania, expresó su desesperanza tras la muerte de su amigo: “Si muero así, nadie será procesado. Nadie rendirá cuentas”.

La violencia continúa





La violencia por parte de los colonos en Cisjordania ocupada no cesa. Durante la madrugada, las fuerzas israelíes llevaron a cabo redadas en varias localidades, arrestando al menos a 15 palestinos, mientras colonos ilegales incendiaron una estructura agrícola en la zona.

Las tropas israelíes irrumpieron en diferentes áreas de Salfit, Nablus, Yenín, Ramala, Belén y Hebrón, donde además de arrestar a palestinos, agredieron a residentes y saquearon viviendas, según informó la agencia de noticias palestina Wafa.