Presidente Erdogan dialoga con líder de la OTAN sobre guerra en Ucrania antes de cumbre Trump-Putin

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó en una llamada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los resultados positivos de las conversaciones celebradas en Estambul entre Ucrania y Rusia para avanzar hacia un alto el fuego.