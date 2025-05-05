El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el apoyo inquebrantable de Ankara a los turcochipriotas y a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) como garante.

"Los turcochipriotas en última instancia lograrán el reconocimiento de su igualdad soberana y su estatus internacional como socio igualitario en la isla", declaró Erdogan a medios de comunicación tras su visita de un día a la RTNC este sábado.

"Seguimos respaldando plenamente la visión del presidente Ersin Tatar de una solución de dos Estados", afirmó Erdogan.

En referencia a la reunión informal que se celebró en Ginebra, en el marco de Naciones Unidas, el 17 y 18 de marzo, Erdogan declaró: “Seguiremos cumpliendo con nuestras responsabilidades y mantendremos una actitud constructiva en las áreas de cooperación acordadas entre los dos Estados vecinos de la isla de Chipre”.

“Türkiye como patria siempre apoyará a la República Turca de Chipre del Norte en este camino y mantendrá su solidaridad indefinidamente”, destacó. “Nuestro deseo sincero es una solución justa, duradera, sostenible y realista”, subrayó Erdogan.

“Los acontecimientos en nuestra región también nos recuerdan que es hora de aceptar esta realidad”, continuó el mandatario turco. Y añadió: “Es hora de que todos reconozcan que hay dos pueblos y dos Estados en la isla”.

Retórica provocadora y afirmaciones de un nuevo grupo terrorista anti-Türkiye

En relación a una declaración del arzobispo de la Iglesia Ortodoxa griega contra a la población turca de la isla, Erdogan declaró: "Condeno con dureza cualquier afirmación que socave el discurso de paz en la isla de Chipre y ponga en peligro a las generaciones futuras".

"Siempre hemos contribuido a la paz y la estabilidad en la isla, y seguiremos haciéndolo", aseveró.

En respuesta a una pregunta sobre indicios de la formación de un nuevo grupo terrorista anti-Türkiye –similar a la organización terrorista EOKA– en la administración grecochipriota del sur de Chipre, el mandatario turco afirmó: "No toleraremos ningún intento que perturbe la paz de la isla, provoque susceptibilidades o busque incitar al caos".

"Aquellos que recurren al terrorismo o ignoran la existencia de los turcochipriotas deben saber que se enfrentarán a una Türkiye más fuerte", enfatizó. "En lugar de una retórica que aviva las tensiones, utilizar un lenguaje constructivo e inclusivo sería más beneficioso para el futuro de la isla", añadió Erdogan.

"Nunca permitiremos que se repita el sufrimiento del pasado, y estamos absolutamente decididos en este asunto", reiteró el mandatario.