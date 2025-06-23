El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, advirtió este domingo que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, realizados en coordinación con Israel, desatan el riesgo de agravar las tensiones y socavar la estabilidad regional.

“Los ataques aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán y su asociación con la agresión de Israel contra Irán son un nuevo paso que conducirá al caos y la confusión, no a la paz y la estabilidad en Oriente Medio”, afirmó Altun en su cuenta de X este domingo.

“Así como el proceso iniciado con las intervenciones militares de Estados Unidos en Iraq y Afganistán provocó una mayor radicalización y terrorismo en el mundo, el ataque estadounidense contra Irán también tiene el potencial de generar consecuencias similares”, sostuvo el alto funcionario.

En este sentido, Türkiye ha pedido constantemente la desescalada y el diálogo como vía para alcanzar una paz duradera en la región. Sin embargo, los últimos acontecimientos marcan una escalada significativa con posibles repercusiones para todo Oriente Medio.

Tras los ataques de EE.UU., Irán pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que celebrara una reunión de emergencia para condenar la agresión de Washington y exigir responsabilidades a quienes violen el derecho internacional.

“Existe un vínculo directo entre las intervenciones militares de Estados Unidos y las dinámicas que han remodelado el mapa político de Europa, al incitar la xenofobia y la islamofobia en Occidente y alimentar los sentimientos antioccidentales y antiestadounidenses en Oriente”, señaló Altun.

En esa línea, también añadió: “Si Estados Unidos continúa siguiendo el camino del círculo de Netanyahu, en lugar de trabajar para frenar las políticas genocidas de Israel y contener a la administración de Netanyahu que está fuera de control, la paz mundial se convertirá en un objetivo aún más lejano”.