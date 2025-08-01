Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, instó a una acción global urgente para detener la brutal ofensiva de Israel contra Gaza y priorizar la entrega de ayuda humanitaria en el enclave asediado, advirtiendo que la conciencia moral del mundo “está al borde de quebrarse”.

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, Erdogan declaró: “Nuestra prioridad es garantizar que la ayuda humanitaria llegue a nuestros hermanos y hermanas en Gaza”.

“Como frente de la humanidad, estamos obligados a hacer lo que sea necesario para frenar esta opresión”, afirmó.

De ahí que el mandatario turco haya condenado enérgicamente los ataques continuos de Israel contra civiles palestinos, especialmente en el contexto de hambruna forzada y sufrimiento que azotan Gaza.

“Cualquiera que tenga siquiera una pizca de conciencia, misericordia o dignidad humana está al borde de quebrarse ante el peso de esta crueldad”, sostuvo.

“Nadie puede permanecer en silencio ante una escena en la que niños inocentes mueren de hambre y civiles que esperan ayuda alimentaria son deliberadamente atacados a tiros”.

Presión global sobre Israel





Frente a esta grave situación, Erdogan añadió que Türkiye intensificará sus esfuerzos diplomáticos en los próximos días para aumentar la presión sobre el Gobierno de Israel y poner fin a la catástrofe humanitaria.