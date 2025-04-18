Machu Picchu, una de las maravillas del mundo y símbolo de la cultura inca, será objeto de un ambicioso plan de conservación, gracias a un nuevo acuerdo entre Perú y Corea del Sur.

Ambos países firmaron esta semana un memorándum de entendimiento que busca proteger y gestionar de forma responsable el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, el sitio arqueológico más representativo del país andino y uno de los más importantes del mundo.

La alianza, sellada esta semana entre el Ministerio de Cultura de Perú y la Administración del Patrimonio Cultural de Corea del Sur (KHS), dará paso a un ambicioso proyecto de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).

¿El objetivo? Proteger y gestionar el sitio, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983, haciendo frente a las amenazas actuales que ponen en riesgo a la antigua ciudadela: el turismo desbordado y los impactos del cambio climático.

La KHS explicó en un comunicado que el proyecto “evaluará las condiciones de conservación del sitio, tesoro cultural de la civilización inca, afectado cada vez más por el turismo masivo y el cambio climático".