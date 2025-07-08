El pasado 3 de julio, el famoso diario estadounidense The New York Times, publicó lo que parecía ser una simple investigación política . Pero, al atardecer, el artículo se había convertido en el centro de una tormenta, y no precisamente por el protagonista de la historia –el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani– sino por el propio periódico.

El controvertido artículo se centraba en un detalle de la vida de Mamdani: una solicitud de ingreso a la Universidad de Columbia en 2009. Con entonces 17 años, Mamdani había marcado dos casillas de identidad racial: “asiático” y “negro o afroestadounidense”. No fue admitido en Columbia.

El The New York Times presentó esta revelación como algo potencialmente significativo, señalando que Mamdani se identifica actualmente como indo-ugandés-estadounidense, pero no como “negro”.

En circunstancias normales, la historia podría haber desaparecido silenciosamente en el ciclo noticioso, pero el contexto en el que se publicó desencadenó una reacción que sigue siendo tendencia en redes sociales en Estados Unidos.

Mamdani, de 33 años, además de aspirar a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata, también es legislador estatal en funciones por Queens. Nació en Uganda, sus padres son del Sudeste Asiático, y se mudó a Nueva York a los siete años.

Se naturalizó como ciudadano estadounidense en 2018. Como musulmán y socialista democrático, Mamdani ha desafiado los centros tradicionales de poder político de la ciudad.

El artículo del The New York Times fue presentado como una revisión factual de su pasado, una pieza “rutinaria” de escrutinio político. Pero los críticos señalaron rápidamente que el detalle en el que se centraba provenía de un conjunto de documentos de admisión de Columbia que habían sido hackeados.

Esos documentos fueron filtrados al diario por una fuente anónima descrita únicamente como “un académico crítico de la acción afirmativa”.

En menos de 24 horas desde la publicación, esa fuente fue identificada públicamente.

Cremieux, como fue llamado en el artículo, fue identificado por el periódico The Guardian como Jordan Lasker, un escritor en Substack conocido por defender la pseudociencia racial y promover ideas que vinculan la inteligencia con la raza.

Los escritos de Lasker citan con frecuencia estudios que argumentan jerarquías raciales en el coeficiente intelectual, y se ha alineado con el ecosistema digital de extrema derecha.

Una pieza 'vil'

“¿Por qué le prometerías el anonimato, especialmente cuando sus opiniones ya son de dominio público?”, preguntó Jane Kirtley, profesora de ética periodística en la Universidad de Minnesota, en declaraciones a Columbia Journalism Review (CJR).

“Hay un elemento de manipulación aquí, y el Times debió haberlo detectado”, añadió.

Los críticos vieron la decisión del The New York Times de publicar el artículo no solo como éticamente cuestionable, sino también como políticamente motivada.

El consejo editorial del periódico, que ya no respalda candidaturas locales, había publicado anteriormente un editorial mordaz sobre la candidatura de Mamdani, instando implícitamente a los votantes a no apoyarlo.

La publicación del artículo sobre su solicitud universitaria, poco después de las primarias demócratas, fue ampliamente interpretada como un esfuerzo coordinado para socavar a un candidato líder que incomoda a los poderosos del ámbito político neoyorquino.

Las figuras públicas reaccionaron rápidamente. El comentarista político y escritor Keith Olbermann calificó la pieza como “vil”.

Otras voces reconocidas en medios, tanto en X como en Reddit, acusaron a The New York Times de blanquear una pseudociencia racista al servicio de una campaña de desprestigio político.

La frase “NYT smear” (“NYT calumnia”, en español) fue tendencia en X durante tres días.