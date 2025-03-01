Cientos de palestinos de Gaza han comenzado los primeros rezos del Tarawih, que se realizan durante las noches del sagrado mes del Ramadán, en los restos de las mezquitas que Israel devastó en todo el enclave.

Según un corresponsal de la Agencia Anadolu, los fieles tendieron alfombras y esterillas entre los escombros de los templos arrasados para cumplir con este acto de fe, el viernes pasado.

Las oraciones nocturnas especiales, propias de este mes sagrado musulmán, también se llevaron a cabo en la Gran Mezquita Omari, la más grande y antigua de Gaza.

El minarete de la mezquita, que tiene 1.400 años de historia, fue destruido, y gran parte de su estructura quedó gravemente dañada por el ejército israelí durante su ofensiva genocida.

“Hoy, somos testigos de las primeras oraciones de Tarawih entre las ruinas de las mezquitas. Junto a los escombros, realizamos nuestros grandes rituales, rezando a Dios para que acepte nuestras acciones”, declaró Bilal Al-Lahham, un imam de Gaza.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Gaza informó la semana pasada que de las 1.244 mezquitas en Gaza, 1.109 han sido completamente o gravemente dañadas por el ejército israelí.

Ramadán en medio de un frágil alto al fuego