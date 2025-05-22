En una indiscutible violación a todas las normas diplomáticas, el Ejército de Israel abrió fuego para intimidar a una delegación internacional de 35 embajadores, cónsules y representantes, cuando se aproximó a la entrada del campo de refugiados de Yenín , en Cisjordania ocupada, de acuerdo a autoridades locales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino denunció el hecho y acusó sin rodeos a Tel Aviv de haber "atacado deliberadamente con fuego real a una delegación diplomática acreditada". El campo de refugiados de Yenín ha estado bajo asedio desde el 21 de enero de este año. Según Ahmed al-Deek, asistente del ministro palestino de Exteriores que acompañaba al grupo, los disparos apuntaron a atemorizar a la delegación y evitar que entraran al lugar.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, la delegación contaba con diplomáticos de Türkiye, Brasil, México, Chile, España, Egipto, Jordania, Marruecos, la Unión Europea, Portugal, China, Austria, Bulgaria, Lituania, Polonia, Rusia, Japón, Rumania, Sri Lanka, Canadá, India, Francia y el Reino Unido, además de representantes de otros países.

La visita, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, estaba prevista para que los diplomáticos pudieran ser testigos del continuo ataque militar y asedio de Israel, tras una iniciativa similar en Tulkarem, al norte de Cisjordania ocupada, la semana pasada.

Condena global: “Otra prueba del desprecio sistemático de Israel por los DD.HH.”



A medida que se difundió la noticia sobre el fuego israelí contra los diplomáticos, también creció la condena de la comunidad internacional. Tel Aviv intentó justificar el hecho alegando que “la delegación se desvió de la ruta autorizada" en una zona activa de combate, lo que llevó a que las tropas realizaran disparos de advertencia para mantenerlos alejados. Sin embargo, se multiplican los reclamos que piden una rendición de cuentas por lo sucedido.

Türkiye condenó en términos enérgicos los disparos contra la delegación, entre la que se encontraba uno de sus funcionarios en el Consulado de Jerusalén. "Este ataque, que puso en peligro la vida de diplomáticos, es otra prueba más del desprecio sistemático de Israel por el derecho internacional y los derechos humanos", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado.

Y señaló que atacar a diplomáticos representa una grave amenaza tanto para la seguridad personal como para el respeto y la confianza mutuos que sustentan las relaciones internacionales. El comunicado instó a una investigación inmediata del ataque y a que los responsables rindan cuentas.

De manera similar, el secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que está “alarmado por estos informes que indican que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron lo que denominaron disparos de advertencia contra personal diplomático, incluido personal de la ONU", declaró el portavoz Stéphane Dujarric durante una conferencia de prensa.

Dujarric enfatizó que "a los diplomáticos que realizan su trabajo nunca se les debe atacar ni disparar de ninguna manera", y señaló que la inmunidad diplomática "debe respetarse en todo momento". "Cualquier uso de la fuerza contra ellos es inaceptable, e instamos a las autoridades israelíes a que realicen una investigación exhaustiva, compartan sus hallazgos con nosotros y tomen todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan otros incidentes similares", señaló.