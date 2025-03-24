El horror en Gaza no tiene tregua. Más de 50.000 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023 en la brutal ofensiva de Israel, y la masacre no se detiene. Este domingo, otros 41 cuerpos han quedado bajo los escombros tras nuevos bombardeos israelíes, mientras cientos de heridos siguen llegando a hospitales que están colapsados y en ruinas.

El Ministerio de Salud de Gaza confirmó que dos cuerpos fueron recuperados de los escombros, elevando la cifra oficial de heridos a más de 113.000 desde el inicio de los ataques. No obstante, “muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las calles, ya que los rescatistas no pueden alcanzarlas”, añadió el comunicado.

Solo desde el martes 18 de marzo, más de 700 palestinos han sido asesinados y otros 1.200 han resultado heridos en una nueva y sorpresiva campaña aérea israelí, que rompió el acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros vigente desde enero.

Los hospitales, un objetivo claro de Israel

Israel ha intensificado sus ataques contra infraestructuras médicas en Gaza. El sábado, los bombardeos destruyeron el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el único centro especializado en el tratamiento del cáncer en el enclave.

Este domingo, el ejército israelí atacó el Hospital Nasser, el mayor centro de salud del sur de Gaza, ubicado en Jan Yunis. El bombardeo, que impactó el edificio quirúrgico, mató a dos personas, dejó múltiples heridos y provocó un gran incendio, según informó el Ministerio de Salud del enclave.

El ataque ocurrió mientras el hospital ya enfrentaba una situación crítica debido a la gran cantidad de muertos y heridos que recibió desde que Israel reanudó su ofensiva la semana pasada. Además, al igual que otras instalaciones médicas en el enclave, el Hospital Nasser ya había sufrido daños previamente, derivados de las redadas y ataques israelíes continuos durante 17 meses de ofensiva.



Entre los fallecidos del ataque, se encontraba un joven de 16 años que había sido operado dos días antes.

Además, en el ataque murió Ismail Barhoum, miembro del buró político de Hamás, quien estaba recibiendo tratamiento en el hospital, informó el grupo palestino en un comunicado.

Por su parte, el ejército israelí confirmó el ataque al hospital, alegando que su objetivo era un miembro de Hamás.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye denunció que los ataques contra hospitales forman parte de la estrategia israelí para hacer la vida en Gaza imposible y forzar el desplazamiento de la población. Mientras tanto, la cifra de muertos sigue aumentando y la devastación se profundiza en el enclave.

El plan israelí para la “salida voluntaria” de palestinos de Gaza

Mientras Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria, ataca hospitales y limita el trabajo de organizaciones de organizaciones como la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), ha aprobado una comisión para facilitar la expulsión de los palestinos.