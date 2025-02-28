Türkiye presentará una declaración escrita ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las responsabilidades que Israel debe cumplir en relación a la presencia y actividades de la ONU y sus agencias en los territorios palestinos ocupados, según informaron fuentes diplomáticas turcas este jueves.
La declaración responde a la solicitud de una opinión consultiva que la Asamblea General de la ONU le hizo el pasado 19 de diciembre a la CIJ sobre "las obligaciones del estado de Israel respecto a la presencia y actividades de la ONU, otras organizaciones internacionales y otros estados".
La Embajada de Türkiye en La Haya habría entregado el documento en la noche de este jueves, según las fuentes diplomáticas.
También destacaron que Ankara fue uno de los que propuso la resolución de la ONU que inició este proceso, liderado por Noruega. El plazo para presentar declaraciones escritas vence este viernes.
Los tres puntos clave
El documento presentado por Türkiye destaca tres aspectos fundamentales: las responsabilidades de los estados miembros de la ONU, los privilegios e inmunidades de la organización y las obligaciones en los territorios palestinos ocupados.
El documento subraya que la Carta de la ONU establece las responsabilidades de los estados miembros, incluyendo la resolución pacífica de disputas, la abstención de amenazas o uso de la fuerza y el cumplimiento de las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU.
También enfatiza la obligación de cooperar con la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Sobre los privilegios e inmunidades de la ONU, el documento destaca que el derecho internacional otorga protecciones legales a las agencias, instalaciones, bienes y personal de la organización.
Estas protecciones son esenciales para que los organismos de la ONU operen de manera independiente y efectiva, libres de interferencias por parte de los estados anfitriones o actores externos, señala el texto.
“Israel debe respetar la presencia y operaciones de la ONU”
Justamente, la declaración cita la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 –de la cual Israel es parte– como el fundamento legal de estas inmunidades.
En cuanto a las obligaciones en los territorios palestinos ocupados, el documento afirma que Israel debe respetar la presencia y operaciones de la ONU, las organizaciones internacionales y los otros estados que brindan ayuda humanitaria y de desarrollo.
La declaración también aborda la base legal de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), señalando que la decisión de Israel de prohibir sus actividades carece de fundamento jurídico.
Türkiye argumenta que las continuas violaciones de Israel al derecho internacional, bloqueando la ayuda humanitaria, atacando instalaciones de la ONU y hostigando al personal internacional socavan los fundamentos del orden jurídico internacional.
"Al presentar esta declaración escrita, Türkiye insta a la CIJ a emitir una opinión consultiva que reafirme las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional y subraye la importancia de respetar la presencia y actividades de la ONU, las organizaciones internacionales y los terceros estados en los territorios palestinos ocupados", señalaron las fuentes.