24 de marzo de 2025
Plan respaldado por la Organización de Cooperación Islámica, que busca reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos.
A pesar de los continuos ataques israelíes y la agenda expansiva de Israel, el objetivo debe ser detener la destrucción y lograr un alto el fuego permanente.
El plan de reconstrucción de 53 mil millones de dólares es una esperanza, mientras otros planes, como el de Trump, siguen siendo rechazados.