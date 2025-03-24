TÜRKİYE
1 min de lectura
Hakan Fidan a favor del plan de Egipto para Gaza
Hakan Fidan, Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, apoya el plan de Egipto para la paz
Hakan Fidan a favor del plan de Egipto para Gaza
esp image hakanfidan / TRT Español
24 de marzo de 2025

Plan respaldado por la Organización de Cooperación Islámica, que busca reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos.

A pesar de los continuos ataques israelíes y la agenda expansiva de Israel, el objetivo debe ser detener la destrucción y lograr un alto el fuego permanente.

El plan de reconstrucción de 53 mil millones de dólares es una esperanza, mientras otros planes, como el de Trump, siguen siendo rechazados.

