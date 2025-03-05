El líder druso libanés Walid Yumblatt denunció que Israel está utilizando a miembros de la comunidad drusa, una minoría étnica y religiosa de Oriente Medio que se encuentran principalmente en Siria, Líbano y Palestina, para reprimir a los palestinos. También advirtió que, al mismo tiempo, Tel Aviv busca expandirse en el sur de Siria.
“El sionismo está utilizando a los drusos como soldados y oficiales para reprimir al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania (ocupada)”, señaló Yumblatt, exlíder del Partido Socialista Progresista libanés, en un comunicado emitido después de una reunión de emergencia de la Asamblea General del Consejo Druso en Beirut.
Además, alertó sobre los intentos de Israel de tomar el control de Yabal Al-Arab, una zona estratégica al sur de Damasco, en Siria, donde la mayoría de la población es drusa. En este contexto, expresó su preocupación, describiendo la situación actual como "mucho más peligrosa que cualquier otra que hayamos experimentado antes".
"Quieren apoderarse de Yabal Al-Arab. O defendemos nuestra identidad árabe o caemos en el esquema sionista", afirmó.
"Algunos individuos" están presionando para que se desate una guerra civil, dijo Yumblatt en el comunicado. "Quieren arrastrar a otros individuos de espíritu débil a esto. Pero el pueblo de Siria sabe lo que está haciendo", agregó.
Luego, comentó sobre el jeque Mowafaq Tarif, líder espiritual de los drusos en Israel, afirmando: "Él no nos representa y está respaldado por fuerzas sionistas".
Advirtió que algunas personas están siendo atraídas por un camino peligroso, y añadió: "Si tienen éxito, conducirá a guerras civiles cuyos resultados son desconocidos".
Los drusos representan aproximadamente el 3% de la población de Siria y también son conocidos como "Al-Muwahhidun" (los unitarios). Se concentran principalmente en la provincia meridional de Suwayda, con comunidades más pequeñas en Damasco y sus alrededores, así como en Quneitra y el norte de Idlib.
La semana pasada, Yaramana, una localidad en Siria con una significativa población drusa, ha sido escenario de tensiones entre las fuerzas de seguridad sirias y grupos armados que se niegan a entregar sus armas.
En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron que Israel se está "preparando" para intervenir, asegurando que buscan proteger a la comunidad. “Si atentan contra los drusos, nosotros atentaremos contra él", afirmó Katz.
En los últimos días, varios líderes advirtieron sobre las consecuencias de las acciones de Israel. En este sentido, Yumblatt instó a la comunidad a no caer “en el esquema sionista”. Por su parte, Rabie Munzer, miembro del Grupo de Acción Civil de Yaramana, aseguró: “Hemos vivido en Yaramana durante cientos de años, sin necesitar protección de nadie. Lo que nos resguarda es el tejido social sirio, del cual nos consideramos una parte integral”.
Las agresiones de Israel sobre Siria
Después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad en Siria, en diciembre de 2024, Israel amplió su presencia en los Altos del Golán ocupados, una zona de mayoría drusa. El avance de las tropas israelíes en el área ha provocado la condena internacional.
Los Altos del Golán están bajo ocupación israelí desde la Guerra de los Seis Días en 1967. En 1981, Israel anexó unilateralmente el territorio, una medida rechazada por la comunidad internacional y declarada nula por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además de su relevancia militar, la zona es clave por sus abundantes recursos hídricos.