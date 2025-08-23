Gaza enfrenta una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI, atrapada entre un bloqueo implacable, la hambruna y los constantes ataques israelíes. Las escenas de destrucción, hospitales colapsados y familias desesperadas reflejan un castigo sistemático contra la población civil, en el que los niños y los más vulnerables pagan el precio más alto: en las últimas 24 horas, al menos ocho palestinos, incluidos dos niños, murieron por desnutrición, elevando el número total de víctimas a 281 desde el inicio de la crisis humanitaria, según fuentes locales.
“La hambruna está devastando silenciosamente los cuerpos de los civiles, privando a los niños de su derecho a la vida y convirtiendo las tiendas de campaña y los hospitales en escenas diarias de tragedia”, reveló Munir Al-Bursh, el director general del Ministerio de Salud de Gaza, según denunció en la red social X.
UNRWA: La hambruna se puede detener con ayuda inmediata
En este contexto, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (OOPS) advirtió que esta catástrofe podría mitigarse si Israel permitiera la entrada inmediata de ayuda humanitaria a gran escala.
“Para detener la catástrofe actual se requieren entregas masivas de ayuda a Gaza a través de las Naciones Unidas, incluida UNRWA”, afirmó la agencia, recordando que sus almacenes en Jordania y Egipto cuentan con alimentos, medicamentos y suministros suficientes para llenar 6.000 camiones.
Igualmente, el alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, señaló que el bloqueo y la obstrucción de la ayuda equivalen a “hacer morir de hambre como método de guerra”. Sin embargo, la obstrucción de Israel mantiene atrapada a la población en un círculo de hambre y desesperación, donde cada día representa un riesgo mortal.
Siguen los ataques
Por otro lado, y mientras la población muere de hambre, los ataques no cesan. Al menos 19 palestinos murieron y varios más resultaron heridos cuando fuerzas israelíes bombardearon tiendas de campaña en Jan Yunis y una vivienda en el campo de refugiados de Maghazi. Entre las víctimas había seis niños y un bebé.
Otro ataque con drones en Maghazi mató además a otros dos civiles e hirió a varios. Con estos ataques, tan sólo en las últimas 24 horas, el ejército israelí habría matado a más de 60 palestinos en Gaza.
Netanyahu y la obstrucción de los esfuerzos de cese del fuego
En paralelo, una nueva revelación de un exfuncionario estadounidense muestran cómo durante meses, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, obstruyó deliberadamente los esfuerzos para asegurar un alto el fuego y la liberación de cautivos de Gaza durante negociaciones con Hamás. Matthew Miller, exportavoz del Departamento de Estado bajo Antony Blinken, declaró al Canal 13 de Israel que Washington llegó a debatir incluso si acusar públicamente a Netanyahu de ser “completamente intransigente”, pero se abstuvo por temor a evidenciar las divisiones entre Estados Unidos e Israel.
El exportavoz detalló que en abril de 2024 funcionarios estadounidenses instaron a Hamás a aceptar una tregua de seis semanas, lo que pudo haber retrasado la invasión israelí de Rafah, pero Netanyahu declaró que Israel entraría en Rafah “haya o no un alto el fuego”, socavando así la influencia de los mediadores.
Un genocidio que no para
Desde octubre de 2023, Israel ha ejecutado un ataque sistemático de aniquilación en Gaza, dejando más de 62.300 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Además, se teme que unos 11.000 palestinos estén enterrados bajo los escombros de sus casas. Sin embargo, algunos expertos sostienen que la cifra real de muertes podría superar los 200.000.
Ante estas acciones, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre pasado contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de masacre y crímenes contra la humanidad. Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
Mientras tanto, Washington continúa financiando militarmente a Israel con 3.800 millones de dólares anuales, mientras Gaza arde bajo un bloqueo que perpetúa el hambre, el miedo y la muerte. La inacción internacional permite que la tragedia se siga desplegando, día tras día.