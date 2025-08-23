Gaza enfrenta una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI, atrapada entre un bloqueo implacable, la hambruna y los constantes ataques israelíes. Las escenas de destrucción, hospitales colapsados y familias desesperadas reflejan un castigo sistemático contra la población civil, en el que los niños y los más vulnerables pagan el precio más alto: en las últimas 24 horas, al menos ocho palestinos, incluidos dos niños, murieron por desnutrición, elevando el número total de víctimas a 281 desde el inicio de la crisis humanitaria, según fuentes locales.

“La hambruna está devastando silenciosamente los cuerpos de los civiles, privando a los niños de su derecho a la vida y convirtiendo las tiendas de campaña y los hospitales en escenas diarias de tragedia”, reveló Munir Al-Bursh, el director general del Ministerio de Salud de Gaza, según denunció en la red social X.

UNRWA: La hambruna se puede detener con ayuda inmediata

En este contexto, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (OOPS) advirtió que esta catástrofe podría mitigarse si Israel permitiera la entrada inmediata de ayuda humanitaria a gran escala.

“Para detener la catástrofe actual se requieren entregas masivas de ayuda a Gaza a través de las Naciones Unidas, incluida UNRWA”, afirmó la agencia, recordando que sus almacenes en Jordania y Egipto cuentan con alimentos, medicamentos y suministros suficientes para llenar 6.000 camiones.

Igualmente, el alto responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, señaló que el bloqueo y la obstrucción de la ayuda equivalen a “hacer morir de hambre como método de guerra”. Sin embargo, la obstrucción de Israel mantiene atrapada a la población en un círculo de hambre y desesperación, donde cada día representa un riesgo mortal.

Siguen los ataques

Por otro lado, y mientras la población muere de hambre, los ataques no cesan. Al menos 19 palestinos murieron y varios más resultaron heridos cuando fuerzas israelíes bombardearon tiendas de campaña en Jan Yunis y una vivienda en el campo de refugiados de Maghazi. Entre las víctimas había seis niños y un bebé.

Otro ataque con drones en Maghazi mató además a otros dos civiles e hirió a varios. Con estos ataques, tan sólo en las últimas 24 horas, el ejército israelí habría matado a más de 60 palestinos en Gaza.