El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el gasoducto Igdir-Najicheván llevará a cabo iniciativas estratégicas entre Türkiye y Azerbaiyán en el sector energético.

“Hoy estamos materializando un proyecto para nuestros países que garantizará la seguridad energética de Najicheván durante mucho tiempo”, dijo Erdogan este miércoles durante la ceremonia de inauguración del gasoducto, realizada por videoconferencia junto al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

Erdogan subrayó que Ankara y Bakú están decididos a implementar conjuntamente todo tipo de proyectos para la paz, prosperidad y estabilidad regional.

Uniendo a las naciones turcas