“La mano poderosa de las fuerzas armadas de la República Islámica no dejará estos ataques sin respuesta”, señaló en un comunicado.

Negociaciones sobre programa nuclear

La ofensiva de Israel ocurre pocos días antes de una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El principal punto de conflicto en las conversaciones es el enriquecimiento de uranio: Trump exige su abandono total y una política de cero enriquecimiento, mientras Irán afirma que lo realiza con fines civiles y que tiene derecho a hacerlo.

Ahora bien, los sitios nucleares iraníes han sido durante mucho tiempo un punto de tensión. Irán tiene dos principales instalaciones de enriquecimiento: Natanz, en la provincia central de Isfahan, y Fordow, cerca de la ciudad de Qom, unos 90 kilómetros al suroeste de Teherán. Ambas están diseñadas para resistir posibles ataques aéreos.

Natanz está construida bajo tierra, en la meseta central iraní y ha sido blanco de varios ataques de sabotaje presuntamente perpetrados por Israel. Fordow está enterrado profundamente dentro de una montaña y protegido por baterías antiaéreas. También alberga cascadas de centrifugadoras, aunque no es una instalación tan grande como Natanz.

Trump: “Espero reiniciar las conversaciones nucleares con Irán”

El gobierno de Trump aseguró que EE.UU. no participó en el ataque y advirtió a Irán contra represalias dirigidas a objetivos estadounidenses en la región. También afirmó haber advertido a Netanyahu sobre no atacar instalaciones nucleares iraníes mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas sobre el programa nuclear.

En la tarde del viernes, Trump se pronunció al respecto en su plataforma en Truth Social. Dijo que Irán debe llegar a un acuerdo nuclear “antes de que no quede nada” para “salvar lo que queda lo que una vez se conoció como el Imperio Iraní”. Además, agregó que dio a Irán una oportunidad para la diplomacia, pero agrega que, “a pesar de lo cerca que estuvieron, simplemente no pudieron hacerlo”.

Según la cadena Fox News, el presidente Trump dijo que espera que Irán regrese a la mesa de negociación. "Irán no puede tener una bomba nuclear, y esperamos volver a negociar. Veremos qué pasa. Algunas personas en el liderazgo no estarán más allí", declaró.

Trump también afirmó que fue informado de los ataques antes de que ocurrieran, pero subrayó que no hubo participación militar estadounidense. Además, el Comando Central de EE.UU. fue puesto en alerta máxima mientras el presidente evalúa posibles represalias, en cuyo caso, aseguró, EE.UU. se defendería a sí mismo y a Israel.

Condena global a los ataques de Israel contra Irán

Líderes y organismos internacionales condenaron enérgicamente los ataques lanzados por Israel y pidieron moderación y diálogo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, emitió un comunicado condenando la escalada tras los ataques israelíes. “El Secretario General condena cualquier escalada militar en Oriente Medio”, señaló el portavoz de Guterres, Farhan Haq, en una declaración.

Guterres recordó a los Estados miembros de la ONU que deben “actuar de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”. La declaración “pide a ambas partes que actúen con la máxima moderación y eviten a toda costa caer en un conflicto más profundo, una situación que la región difícilmente podría soportar”.

Türkiye, por su parte, indicó que los ataques de Israel son “una violación flagrante del derecho internacional”. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que estas acciones constituyen una provocación que responde a la política israelí de desestabilización estratégica en la región.

Según el comunicado, el momento elegido para llevar a cabo los ataques evidencia que el Gobierno de Netanyahu no tiene intención de resolver los problemas por la vía diplomática y está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad regional y la paz mundial en función de sus propios intereses. Asimismo, exigió a Israel que cese de inmediato sus acciones agresivas, advirtiendo que podrían desencadenar una escalada aún mayor del conflicto, y reiteró su firme oposición a más derramamiento de sangre y destrucción en Oriente Medio.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, calificó los ataques nocturnos de Israel contra Irán como un “momento peligroso” e instó a todas las partes a actuar con moderación.

De igual manera, Arabia Saudí también condenó la ola de ataques israelíes. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó “su enérgica condena y rechazo a las flagrantes agresiones israelíes contra la hermana República Islámica de Irán, las cuales socavan su soberanía y seguridad y constituyen una clara violación de las leyes y normas internacionales”.

Jordania, por su parte, hizo un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre las partes involucradas con el fin de “restablecer la calma y evitar una mayor escalada en la región". Asimismo, anunció que, ante el aumento del riesgo, cerraba su espacio aéreo. "El Reino no ha permitido ni permitirá ninguna violación de su espacio aéreo, y no será un campo de batalla para ningún conflicto", afirmó el portavoz del gobierno y ministro de Comunicación Gubernamental, Mohammad Al-Momani.



