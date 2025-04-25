Estados Unidos presentó a Ucrania un plan de paz de siete puntos para poner fin a la guerra con Rusia. Esto representó un cambio importante en la estrategia de Washington para terminar el conflicto, que ya entró en su cuarto año. La administración del presidente Donald Trump ha estado impulsando, desde hace meses, un alto al fuego que funcione como una etapa previa al acuerdo permanente de paz.

Sin embargo, el nuevo plan —cuyos detalles fueron publicados por The Telegraph y Axios— cambia ese orden. Propone aplicar un alto al fuego simultáneo, redactar un acuerdo de paz que incluya concesiones territoriales de ambos lados y levantar las sanciones impuestas por EE.UU. a Rusia, lo que abriría la puerta a una cooperación económica más profunda.

Las declaraciones de Trump el pasado miércoles por la noche dieron a entender que Rusia está dispuesta a avanzar, mientras que Ucrania es más reticente.

“Creo que Rusia está lista, y muchos decían que quería ir por todo. Y creo que ya tenemos un acuerdo con Rusia. Falta llegar a uno con Zelenskyy”, indicó Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Pensé que sería más fácil tratar con Zelenskyy. Hasta ahora ha sido más difícil... Pero creo que tenemos un acuerdo con los dos”.

¿Qué propone el plan de EE.UU.?



Uno de los puntos más polémicos del plan es que Estados Unidos reconocerá oficialmente Crimea como territorio ruso (de jure) y aceptará informalmente la ocupación de otras regiones (de facto). Esto congelaría las actuales líneas del frente y permitiría que las fuerzas rusas sigan ocupando grandes partes del sur y este de Ucrania, incluyendo zonas de los oblasts de Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Según el plan, Moscú tendría que retirarse de las zonas que aún controla en la región de Járkiv. Ucrania tendría también “paso libre” hacia el río Dniéper y “acceso sin obstáculos” a su desembocadura.

Otro punto conflictivo es el futuro de la planta nuclear de Zaporiyia. Se consideraría “territorio ucraniano”, pero estaría operada por Estados Unidos y suministraría electricidad tanto a Ucrania como a Rusia.

Esto convertiría al Dniéper en una barrera natural entre las tropas ucranianas y estadounidenses. Pero, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), esa zona no ofrece suficiente profundidad defensiva y sería muy difícil proteger la planta si Rusia reanudase los ataques.

El plan también propone garantías de seguridad “sólidas” para Ucrania, con apoyo de países europeos y otros aliados por fuera de ese continente. Sin embargo, no da detalles sobre el rol que jugaría Estados Unidos ni sobre cómo funcionaría ese mecanismo. Además, hay que aclarar que una fuerza de paz no equivale a una garantía de seguridad al estilo OTAN.

Otro punto es que Ucrania deberá renunciar a su intención de unirse a la OTAN, aunque se le permitirá seguir buscando su adhesión a la Unión Europea.

Además del alto al fuego y el acuerdo de paz, el plan contempla levantar todas las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia desde 2014, y plantea una mayor cooperación económica entre ambos países, especialmente en energía e industria.

El acuerdo también ofrece a Ucrania compensaciones y ayuda para la reconstrucción, pero no aclara de dónde saldría ese dinero.