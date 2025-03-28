La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó que las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a más de 180 niños palestinos en Gaza en el transcurso de un solo día.

Si bien no precisó la fecha exacta de la agresión, el dato se suma a otro igualmente dramático: según el Euro-Med Human Rights Monitor, desde el 18 de marzo, Israel ha matado al menos a 103 palestinos y herido a otros 223 cada día. Algunos de ellos, fusilados en la calle, de espaldas y a plena luz del día mientras trataban de escapar, dejando los cuerpos en la acera como espeluznantes trofeos de guerra.

La organización, con sede en Ginebra, denunció que la ofensiva actual se enmarca en una política genocida a largo plazo. “Sin ninguna justificación militar, cada día bombardean casas, o lo que queda de ellas”, advirtió. “Incluso, tiendas de campaña donde los civiles han buscado ponerse a salvo durante los 18 meses del genocidio”.

Desplazados, hambrientos y sin suministros

Por si fuera poco, la ONU estima que, desde que se reanudaron los ataques en marzo, más de 124.000 palestinos han sido desplazados nuevamente. “Las familias en Gaza se ven obligadas una vez más a huir en busca de seguridad”, indicó UNRWA. “Los civiles deben ser respetados y protegidos. En todo momento. En todas partes.”

“Desde el 2 de marzo, no se ha permitido la entrada de comida, agua, medicinas ni suministros comerciales en Gaza debido a la prohibición impuesta por Israel”, denunció Juliette Touma, directora de comunicaciones de la agencia. “Cada día sin ingreso de suministros significa que los niños se acuestan con hambre”, indicó, advirtiendo que se trata del periodo más largo sin suministros desde que comenzó el conflicto.

La escalada de agresiones no tiene fin

La brutal ofensiva israelí ha dejado, desde octubre de 2023, más de 50.200 muertos y 113.900 heridos en Gaza. La mayoría, según organismos internacionales, mujeres y niños.

Pero las noticias que llegan de Gaza se agravan día a día. Este viernes, las fuerzas de ocupación israelíes mataron al menos a 29 palestinos en una nueva oleada de bombardeos sobre distintas zonas del enclave, informaron fuentes médicas locales. Los ataques, dirigidos contra viviendas e infraestructuras civiles, continúan agravando la ya catastrófica situación humanitaria en el enclave.

Entre los casos reportados, un bombardeo aéreo israelí sobre una vivienda en el barrio de Al-Saftawi, al norte de Ciudad de Gaza, dejó al menos siete muertos. Otros dos palestinos fueron asesinados cuando una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al-Mawasi, en Jan Yunis, fue alcanzada por misiles.

En la localidad de Al-Fukhari, al este de Jan Yunis, un ataque contra la casa de la familia Omran provocó la muerte de otros dos civiles. Mientras tanto, un palestino murió y varios resultaron heridos en un ataque aéreo cerca de la rotonda Al-Mashrou, en el este de Rafah.

Estos incidentes se producen en medio de una ofensiva militar intensificada desde el 18 de marzo, cuando Israel lanzó una campaña aérea sorpresa sobre Gaza que mató a 855 personas, hirió a casi 1.900 más y rompió unilateralmente un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros que se encontraba vigente desde enero.