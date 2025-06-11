La sangre vuelve a teñir el suelo de Colombia. Apenas tres días después de que el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufriera un atentado que lo tiene en estado crítico , una ola de 24 atentados coordinados con explosivos y armas de fuego mataron al menos a siete personas y dejaron heridas a otras 28 en el suroeste del país. En medio, se profundiza una creciente crisis de seguridad y el temor se extiende por el territorio.

Los ataques apuntaron a Cali —la tercera ciudad más grande del país— y varias localidades cercanas, como Jamundí, Buenaventura y Corinto, donde estaciones de policía, edificios municipales y zonas civiles resultaron afectadas. De hecho, en Corinto y los pueblos de Villa Rica y Guachinte, periodistas vieron vehículos destrozados y edificios dañados.

En este contexto, el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, declaró que los agresores, presuntamente miembros de grupo rebelde local, utilizaron coches bomba, motos bomba, disparos de fusiles y un dron sospechoso. "Hay dos policías muertos y también varios civiles fallecidos", señaló el director.

Las autoridades señalan que la oleada de violencia parece ser un ataque orquestado para sembrar el terror en el país. En esa línea, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, afirmó que estos recientes ataques podrían estar relacionados con el atentado que sufrió Uribe Turbay el sábado.

"Se rechazan totalmente (los atentados), son actos cobardes y hay algunas indicaciones, ojo, son hipótesis que falta por concretar y falta más investigación, de que pueden estar relacionados con el atentado del sábado", declaró Benedetti a la prensa. El ministro agregó que esta hipótesis surge de la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia y de los tres Consejos de Seguridad realizados en los últimos días.

Uribe Turbay, de 39 años, fue baleado por la espalda mientras ofrecía un discurso en un evento de campaña, según confirmaron autoridades y testigos en su momento. De acuerdo con los paramédicos que lo atendieron, el senador recibió al menos tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza y uno en una rodilla. Hoy lucha por su vida en medio de un pronóstico reservado.

En medio de la violencia de estos días, muchos colombianos temen retornar a la violencia de los años 1980 y 1990, marcada por los atentados de los carteles del narcotráfico y los ataques de rebeldes. Por eso, decenas de personas han salido a las calles en las principales ciudades para encender velas, rezar y expresar su indignación.

En el municipio de Corinto, cercano a Cali, un periodista de la agencia de noticias AFP fue testigo de los restos retorcidos de un coche que explotó junto a un edificio municipal que quedó carbonizado y gravemente dañado.