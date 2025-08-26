Israel perpetró un ataque que volvió a destrozar impunemente la libertad de prensa y el sistema de salud en Gaza. Las fuerzas de Tel Aviv bombardearon el Hospital Nasser y, cuando periodistas y rescatistas acudieron a tratar de ayudar y documentar la masacre, entonces lanzaron un segundo ataque con la táctica ilegal del “doble golpe”. Mataron a por lo menos a 20 personas, entre ellos cinco periodistas y un bombero. Líderes y organizaciones de todo el mundo condenaron el hecho, denunciando su ilegalidad bajo el derecho internacional.

El ejército israelí apuntó directamente dos veces al último piso del edificio de emergencias del Hospital Nasser, en Jan Yunis, sur de Gaza. Por eso, entre las víctimas que cobró también hay personal civil que acudió a evacuar y rescatar a los muertos y heridos del primer bombardeo, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

Eso hace que el ataque no solo se sume a los más de 30 que Israel ha ejecutado contra hospitales en Gaza, sino que también represente otro episodio del asesinato sistemático israelí contra periodistas y trabajadores de prensa, para silenciar la verdad del genocidio en el enclave.

Entre los fallecidos en el Hospital Nasser se encuentran Hussam Al Masri, de la agencia Reuters; Mohammed Salama, de Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, de la agencia AP y de The Independent Arabic; Ahmed Abu Aziz, del Quds Feed Network; y Moaz Abu Taha, colaborador de Reuters. En otro ataque ese mismo día, el periodista palestino Hassan Douhan fue asesinado por las fuerzas israelíes, lo que eleva a 246 los reporteros cuyas vidas y voces han sido apagadas a manos de Tel Aviv desde octubre de 2023.

Israel intenta justificar el ataque





Horas después, el Ejército de Israel reconoció su responsabilidad en el brutal ataque, asegurando que fue “un percance trágico” y que lamentan “cualquier daño a personas no involucradas”.

No obstante, aunque Tel Aviv afirme que fue un accidente, lo cierto es que ha atacado sistemáticamente decenas de hospitales en toda Gaza desde el inicio de la ofensiva. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de junio de este año, al menos 32 hospitales y 53 centros de salud primaria quedaron dañados total o parcialmente desde octubre de 2023. En estos bombardeos han muerto médicos, pacientes y familias desplazadas que buscaban refugio.

Este lunes, medios israelíes reportaron que supuestamente las tropas habían disparado dos proyectiles de artillería, apuntando a lo que aseguraban era una cámara de vigilancia de Hamás en el techo del hospital Nasser, pero no aportaron ninguna prueba. Esto también sigue un patrón: Israel ha afirmado que “Hamás utiliza los hospitales como centros de mando”, un pretexto para destruir la frágil infraestructura sanitaria de Gaza. Nunca se ha presentado evidencia concluyente que respalde estas afirmaciones.

Así, la agresión al hospital Nasser generó condena internacional, tanto por el daño mismo al centro de salud como por la vulneración a la libertad de prensa.

América Latina condena el ataque





El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó su más enérgica condena al accionar de Israel. En particular, Chile repudió toda acción que atente contra la libertad de prensa, así como el asesinato y la persecución de periodistas en zonas de conflicto, hechos que constituyen graves violaciones del derecho internacional y una amenaza directa al derecho a la información.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó este lunes 25 de agosto la escalada de violencia y los ataques indiscriminados del gobierno israelí contra el pueblo palestino. Por lo que hizo un llamado urgente a detener la “barbarie”, destacando las agresiones deliberadas contra hospitales y periodistas.

España: “Inaceptable” violación





España condenó el ataque de Israel, calificándolo como una violación “flagrante” e “inaceptable” del derecho humanitario. “El gobierno español condena el ataque israelí al hospital Nasser en Gaza, que ha causado la muerte de cuatro periodistas y civiles inocentes,” declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, David Lammy, expresó que está "horrorizado" por el bombardeo y declaró que "los civiles, los trabajadores de salud y los periodistas deben ser protegidos".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó los ataques de “intolerables” y pidió a Tel Aviv respetar el derecho internacional. “Los civiles y periodistas deben estar protegidos en toda circunstancia. Los medios deben poder cumplir su misión libre e independientemente para cubrir la realidad del conflicto,” expresó en X

Alemania señaló el lunes que estaba "conmocionada por la muerte de varios periodistas, trabajadores de rescate y otros civiles". "Este ataque debe ser investigado", afirmó en X el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pidió a Israel "permitir el acceso inmediato de los medios extranjeros independientes y garantizar la protección de los periodistas que trabajan en Gaza".

Desde Italia, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dijo que Israel debe garantizar la seguridad de los periodistas en el enclave. “Sobre el tema de los medios en Gaza, ya aprobamos un documento junto con muchos otros países. Nuestra posición sobre la libertad de prensa permanece inalterable”, señaló, refiriéndose a la declaración conjunta de 27 países la semana pasada.

Türkiye y Oriente Medio





El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó duramente el ataque israelí, diciendo que el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa sin descanso con sus brutales bombardeos para destruir todo lo que representa humanidad.

La Dirección de Comunicaciones de Türkiye también calificó los recientes bombardeos como “un ataque a la libertad de prensa y otro crimen de guerra”. “Israel, que sigue cometiendo atrocidades sin importar principios humanitarios o legales, está bajo la ilusión de que puede evitar que la verdad se conozca a través de sus ataques sistemáticos a periodistas,” dijo Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, en un mensaje en X.

Por su parte, el portavoz del ministro de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, condenó enérgicamente los ataques israelíes contra el hospital, calificándolos de "crimen atroz". "Los apoyos políticos y militares del régimen de ocupación, en particular Estados Unidos, cómplices y socios de los atroces crímenes cometidos contra el pueblo palestino, deben rendir cuentas ante la comunidad internacional", sostuvo.

Desde Qatar, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que esta nueva agresión constituye "un nuevo episodio en la serie de crímenes aberrantes cometidos por la ocupación contra el pueblo palestino hermano y una violación flagrante del derecho internacional". El hecho de atacar a periodistas y personal médico "requiere una acción internacional urgente y decisiva", agregó.

Además, la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en un comunicado tras una reunión de ministros en Arabia Saudita, condenó el asesinato deliberado de periodistas en Gaza. “Estas acciones constituyen un crimen de guerra y un atentado contra la libertad de prensa", afirmó.