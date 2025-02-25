El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en X tras el emotivo gesto de Omer Shem Tov, calificándolo como una expresión “de paz”.

Shem Tov, quien fue liberado en el séptimo intercambio de rehenes como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, besó las cabezas de miembros de Hamás antes de ser entregado a la Cruz Roja.