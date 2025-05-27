Israel y su aliado incondicional, Estados Unidos, avanzan en un nuevo y controvertido programa de ayuda para palestinos, denominado “Fundación Humanitaria de Gaza”, a pesar de la amplia condena, oposición y alarma que ha generado la iniciativa.

Se espera que la fundación comience a operar esta semana en el enclave sitiado, donde desde el 2 de marzo Israel impuso un devastador bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, llevando a millones de personas al borde de la hambruna y la muerte .

Promovido como un mecanismo para agilizar la asistencia humanitaria a los palestinos, el plan ya ha sido rechazado por las Naciones Unidas y condenado por organizaciones de derechos humanos que lo señalan de estar éticamente comprometido y tener motivaciones políticas.

“Este plan de distribución en particular no se ajusta a nuestros principios fundamentales, incluidos los de imparcialidad, neutralidad e independencia, y no participaremos en él”, dijo la semana pasada Farhan Haqm, portavoz adjunto de la ONU.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, también criticó la estrategia de ayuda respaldada por EE.UU. e Israel, advirtiendo desde la semana que no es un esfuerzo genuino por ayudar a los civiles necesitados.

“Es una cortina de humo para más violencia y desplazamiento”, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. “Es una distracción cínica. Un espectáculo deliberado”.

Incluso dentro de la misma fundación ha habido diferencias y resistencia.

Jake Wood, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) durante dos meses, renunció un día antes del lanzamiento de la iniciativa, señalando que la operación no podía sostener los principios humanitarios fundamentales —humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia—, los cuales él no estaba dispuesto a abandonar .

La junta directiva de la fundación expresó rápidamente su “decepción” por su salida, pero insistió en que la misión continuaría.

“Nuestros camiones están cargados y listos para salir”, afirmaron los directivos comprometiéndose a llegar a más de un millón de palestinos antes de que termine la semana mediante entregas directas de ayuda.

Sin embargo, los grupos de ayuda argumentan que ningún sistema de asistencia puede funcionar bajo las condiciones actuales.

Múltiples agencias de la ONU reiteran las condiciones creadas por Israel desde principios de marzo con el bloqueo total a la ayuda alimentaria humanitaria en Gaza.

Imágenes satelitales muestran cientos de camiones con suministros vitales detenidos en el cruce de Rafah, sin poder ingresar al enclave. En los pasos controlados por Israel, la ayuda es obstruida o gravemente retrasada, con restricciones arbitrarias sobre quién puede entregar alimentos y a dónde pueden ir.

Según un informe reciente de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria de la ONU (IPC, por sus siglas en inglés), medio millón de palestinos, es decir uno de cada cinco habitantes de Gaza, enfrenta ahora niveles de hambre equivalentes a hambruna.

Estos niveles de privación son, de hecho, el resultado de una política israelí deliberada que ha convertido el hambre en un arma de guerra.