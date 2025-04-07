El Diálogo Económico de Alto Nivel entre Türkiye y la Unión Europea, que se realizó en Bruselas , representó "un paso muy importante y positivo para mejorar las relaciones” entre Ankara y el bloque europeo, declaró el ministro de Hacienda y Finanzas turco, Mehmet Simsek.

Simsek afirmó que Türkiye busca fortalecer los lazos con la UE, y que la más reciente ronda de diálogo, organizada por la Comisión Europea el pasado 4 de abril, comenzó con buen pie.

"La reunión se desarrolló en un ambiente muy constructivo", declaró Simsek viernes. El último diálogo económico entre Türkiye y la UE se había celebrado en 2019.

Simsek indicó que ambas partes debatieron las perspectivas económicas de Europa y de Türkiye, así como los desafíos que enfrentan. Añadió que Ankara presentó sus planes de reforma y sus iniciativas de desinflación.

El ministro añadió que la UE compartió su perspectiva sobre las nuevas orientaciones de políticas en medio de la incertidumbre mundial. “Hay cambios importantes en el mundo, y tanto la UE como Türkiye se ven afectadas por estos desarrollos”, declaró.

También añadió que se debatió la cooperación como una forma de amortiguar las consecuencias de los cambios globales y promover beneficios mutuos, incluyendo la colaboración con terceros países. La revitalización de las relaciones entre Türkiye y la UE también estuvo en la agenda.