La devastación, desesperación y muerte se extienden por Gaza, mientras la ofensiva de Israel sobre el enclave asfixia sin tregua a los palestinos con bombardeos intensos contra hogares y refugios. Y ahora, en medio de la destrucción generalizada, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, anunció este miércoles una invasión a gran a escala para ocupar más territorios de Gaza.

En un comunicado, Katz dio a conocer una expansión significativa de sus operaciones militares, al afirmar que tomarán el control de extensas áreas del enclave y se añadirán a las zonas de seguridad de Israel. La declaración del ministro añadió que se realizará una amplia evacuación de palestinos de las zonas de combate activo, e instó a los residentes de Gaza a eliminar al grupo de resistencia palestino Hamás y a devolver a los rehenes israelíes como única vía para poner fin a la brutal ofensiva.

Sin embargo, no dio detalles sobre cuánta tierra pretendía confiscar Tel Aviv.

Israel ya ha establecido una importante zona de seguridad dentro de Gaza, ampliando el área que existía alrededor de los límites del enclave antes de la ofensiva que Tel Aviv lanzó en octubre de 2023. También añadió un amplio sector de seguridad en el llamado corredor de Netzarim, que atraviesa el centro del territorio.

Desde el pasado 18 de marzo, las fuerzas israelíes lanzaron una operación aérea sorpresa sobre Gaza, con la que pusieron un fin sangriento al acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros firmado en enero entre Tel Aviv y Hamás. Los bombardeos de Israel han matado en estas semanas a más de 1.000 personas y herido a más de 2.500.

La acción militar se produjo días después de que Israel cerrara los cruces fronterizos de Gaza el 2 de marzo e impidiera tajantemente el paso de la ayuda humanitaria, médica y de socorro.

Más evacuaciones en el norte de Gaza

Un día antes de que Israel anunciara la invasión militar a gran escala este miércoles, su ejército emitió nuevas órdenes de evacuación inmediata para los palestinos en la ciudad de Beit Hanoun, en el norte de Gaza. Se trata de una medida ampliamente considerada como una forma de castigo colectivo, tras el lanzamiento de un cohete desde el enclave.

El portavoz del ejército de Israel, Avichay Adraee, ordenó la evacuación antes de que las fuerzas armadas llevaran a cabo ataques en la zona. Adraee declaró previamente que la defensa aérea del ejército interceptó un cohete lanzado desde el norte de Gaza hacia Sderot.

La política de órdenes de evacuación forma parte de las tácticas del ejército israelí ampliamente utilizadas en el curso de su ofensiva genocida contra el enclave.

El ejército también emitió el lunes órdenes de evacuación para los palestinos en varias zonas de Rafah, la zona sur de Gaza, lo que agravó las precarias condiciones de los residentes bajo los continuos ataques israelíes.

Y ya este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, h abía prometido intensificar el genocidio en Gaza e implementar el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desplazar a los palestinos fuera de sus tierras en el enclave.

Israel sigue matando palestinos con bombardeos

La agencia de defensa civil de Gaza reportó este miércoles que ataques aéreos israelíes contra dos viviendas mataron al menos 15 personas, incluyendo niños. "13 mártires, incluyendo niños, murieron al amanecer cuando las fuerzas de ocupación (israelíes) bombardearon una casa que albergaba a personas desplazadas en el centro de Jan Yunis, en el sur de Gaza", declaró a la agencia de noticias AFP el portavoz de defensa civil Mahmud Bassal. El funcionario añadió que otras dos personas perdieron la vida en un bombardeo israelí contra una casa en el campamento de desplazados de Nuseirat, en el centro del enclave.

A eso se suma que, durante este martes, al menos 42 palestinos fallecieron en múltiples ataques aéreos de Israel contra Gaza, según un comunicado del Ministerio de Salud palestino. Entre las víctimas se encuentra el periodista Mohammed Al-Bardaweel, su esposa y sus tres hijos, que sufrieron un bombardeo en su casa en Jan Yunis antes del amanecer, informaron los médicos.

Además, testigos reportaron de un intenso fuego de las fuerzas israelíes al este de la Ciudad de Gaza y Yabalia, en el norte, lo que indica una intensificación de las operaciones.