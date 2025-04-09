Estados Unidos confirmó que este jueves se celebrará en Estambul, Türkiye, una segunda ronda de consultas con Rusia. Según el Departamento de Estado, el diálogo se centrará exclusivamente en el funcionamiento de las respectivas embajadas y no incluirá temas políticos ni de seguridad.

"El 10 de abril, las delegaciones de EE.UU. y Rusia se reunirán por segunda vez en Estambul para tratar de avanzar en la estabilización de las operaciones de nuestras misiones bilaterales", declaró la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, en una conferencia de prensa este martes.

Aseguró que "no hay cuestiones políticas ni de seguridad en la agenda" y subrayó que los temas relacionados con Ucrania están "absolutamente fuera” de los asuntos que se abordarán.

"Estas conversaciones se centran únicamente en las operaciones de nuestras embajadas, no en la normalización de la relación bilateral en general", añadió.

Relacionado TRT Global - Segunda reunión de EE.UU. y Rusia para normalizar relaciones será en Estambul, confirma Moscú