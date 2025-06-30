El jefe de inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, se reunió con una delegación del grupo palestino Hamás para dialogar sobre los posibles pasos a seguir para lograr avances en las negociaciones por un alto el fuego en Gaza y la urgencia de permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria al enclave.

Según fuentes de seguridad, el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia mantuvo un encuentro el domingo con la delegación palestina, encabezada por Muhammed Darwish, presidente del Consejo de Liderazgo del grupo de resistencia Hamás.

La crisis humana en Gaza fue el primer punto tratado durante la reunión, añadieron dichas fuentes. También se abordaron los esfuerzos de Türkiye, en coordinación con la comunidad internacional, para poner fin a esta tragedia humanitaria y a la destrucción en el enclave, así como para garantizar el paso inmediato de la ayuda para la población palestina.