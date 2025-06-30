TÜRKİYE
Jefe de inteligencia turco dialoga con Hamás sobre alto el fuego en Gaza y entrega de ayuda
Ibrahim Kalin, jefe de inteligencia de Türkiye, se reunió con una delegación encabezada por Muhammad Darwish, presidente del Consejo de Liderazgo del grupo palestino Hamás, según fuentes de seguridad.
La tragedia humanitaria en Gaza fue el primer tema tratado durante la reunión, añadieron. / AFP
30 de junio de 2025

El jefe de inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, se reunió con una delegación del grupo palestino Hamás para dialogar sobre los posibles pasos a seguir para lograr avances en las negociaciones por un alto el fuego en Gaza y la urgencia de permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria al enclave.

Según fuentes de seguridad, el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia mantuvo un encuentro el domingo con la delegación palestina, encabezada por Muhammed Darwish, presidente del Consejo de Liderazgo del grupo de resistencia Hamás. 

La crisis humana en Gaza fue el primer punto tratado durante la reunión, añadieron dichas fuentes. También se abordaron los esfuerzos de Türkiye, en coordinación con la comunidad internacional, para poner fin a esta tragedia humanitaria y a la destrucción en el enclave, así como para garantizar el paso inmediato de la ayuda para la población palestina.

También se refirieron a la necesidad de lograr un consenso entre los grupos palestinos en este período crítico.

Además, durante la reunión, Kalin destacó que Türkiye apoya firmemente al pueblo palestino.


FUENTE:TRT Español y agencias
