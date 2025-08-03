Ankara rechazó categóricamente las afirmaciones que sugerían que apoyaba el desarme de Hamás durante la reciente conferencia de la ONU sobre Palestina, celebrada del 28 al 30 de julio de 2025.

La conferencia, formalmente titulada “Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la Resolución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados”, fue copresidida por Arabia Saudita y Francia en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El artículo 11 de la declaración final, que hace referencia a “el fin del gobierno de Hamás en Gaza y la transferencia de armas a la Autoridad Palestina bajo supervisión internacional”, fue malinterpretado por algunos como un llamado al desarme.

Sin embargo, Türkiye aclaró que la mención original al “desarme” fue eliminada tanto del texto principal como del anexo, tras su intervención.

En su lugar, la referencia fue reformulada para vincular la transferencia de armas con el objetivo político más amplio de la creación de un Estado palestino.

“Basándose en el historial de Israel, Türkiye considera que cualquier desarme por parte de los grupos armados palestinos debe estar estrictamente condicionado al establecimiento de un Estado palestino soberano, contiguo e independiente, con Jerusalén Este como su capital, o a un acuerdo interpalestino alcanzado mediante un proceso de reconciliación”.

“Sin embargo, con el fin de preservar la unidad de la comunidad internacional, optamos por no presentar objeciones formales esta vez. Esperamos que nuestras preocupaciones se tomen en cuenta en procesos futuros”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

De manera similar, Türkiye desmintió haber solicitado a Hamás la liberación incondicional de los rehenes israelíes.

Ankara subrayó que el artículo 8 debe interpretarse en el contexto más amplio del acuerdo de alto el fuego.

Ese artículo expresa apoyo a los esfuerzos de mediación liderados por Egipto, Qatar y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma permanente a las hostilidades, garantice la liberación de todos los rehenes, facilite el intercambio de prisioneros palestinos, el retorno de todos los cuerpos y la retirada total del ejército israelí de Gaza.