AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
EE.UU. sanciona al presidente de Cuba, Díaz-Canel, por gestión del gobierno en protestas de 2021
Desde la isla, autoridades cubanas rechazaron las sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel anunciadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a quien llamaron “defensor del genocidio”.
EE.UU. sanciona al presidente de Cuba, Díaz-Canel, por gestión del gobierno en protestas de 2021
Las inusuales protestas de 2021 en Cuba se produjeron tras repetidos apagones en La Habana y otras ciudades. / AP
12 de julio de 2025

Estados Unidos anunció por primera vez sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por la gestión de su administración ante las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla hace cuatro años.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio anunció este viernes en su cuenta de X que la entidad empezó a restringir “las visas" del presidente Díaz-Canel y otros altos funcionarios del gobierno.

Además del mandatario, fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

El Departamento de Estado también añadió la "Torre K" —un hotel de 42 pisos en La Habana— a su lista restringida de entidades "para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano". "Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad, el régimen derrocha dinero entre sus allegados", declaró Rubio, quien también es ascendencia cubana.

“Defensor del genocidio”

Recomendados



El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, criticó duramente la medida de Washington. En un mensaje de X, señaló que EE.UU. “es capaz de imponer sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios y de mantener una guerra económica prolongada y despiadada contra Cuba, pero no tiene la capacidad de doblegar la voluntad de este pueblo ni de sus dirigentes”.

En la misma línea, Johana Tablada, subdirectora del departamento de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, arremetió contra Rubio, calificándolo de "defensor del genocidio, las cárceles y las deportaciones masivas".

Esta es la primera vez que el presidente de Cuba recibe sanciones del Gobierno del presidente Donald Trump, quien presentó el 30 de junio un memorándum para poner fin "a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las fuerzas armadas, las agencias de inteligencia o de seguridad cubanas a expensas del pueblo".

Las inusuales protestas de 2021 en la isla se produjeron tras repetidos apagones en La Habana y otras ciudades. En aquel momento, el gobierno afirmó que eran resultado de una campaña mediática estadounidense y décadas de sanciones a manos de la Casa Blanca.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico
Miles de brasileños protestan contra el proyecto de amnistía que avanza en el Congreso