Estados Unidos anunció por primera vez sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por la gestión de su administración ante las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla hace cuatro años.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio anunció este viernes en su cuenta de X que la entidad empezó a restringir “las visas" del presidente Díaz-Canel y otros altos funcionarios del gobierno.

Además del mandatario, fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.

El Departamento de Estado también añadió la "Torre K" —un hotel de 42 pisos en La Habana— a su lista restringida de entidades "para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano". "Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad, el régimen derrocha dinero entre sus allegados", declaró Rubio, quien también es ascendencia cubana.