Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Ucrania por orden del presidente Donald Trump, informaron funcionarios de su gobierno a la agencia de noticias AFP, en una medida que intensifica la presión de Washington sobre el presidente Volodymyr Zelenskyy para negociar la paz con Rusia. Ahora bien, en medio de este revés para Kiev, Trump también aseguró que sigue interesado en firmar el acuerdo sobre minerales estratégicos, a pesar de que su futuro había quedado en duda tras el tenso intercambio del viernes entre los dos mandatarios en la Casa Blanca.

"Estamos haciendo una pausa y revisando nuestra ayuda para asegurarnos de que contribuya a una solución", afirmó un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. "El presidente ha dejado claro que está centrado en la paz. Necesitamos que nuestros socios también se comprometan con este objetivo", subrayó.

Medios estadounidenses citados por AFP aseguraron que la decisión se tomó el lunes por la tarde tras una reunión en la Casa Blanca entre los secretarios de Defensa, Pete Hegseth, y de Estado, Marco Rubio, así como los principales asesores del presidente Trump.

Horas antes, cuando se le preguntó sobre la suspensión de la ayuda a Ucrania, Donald Trump no dio una respuesta clara, pero indicó que se están manteniendo conversaciones "mientras hablamos".

"No es un fin permanente de la ayuda, es una pausa", aclaró otro funcionario estadounidense que también pidió el anonimato, citado por Fox News.

En este marco, Rusia aseguró el martes que la suspensión de la ayuda estadounidense a Ucrania es la "mejor contribución a la paz". "Si Estados Unidos detiene (los envíos de ayuda militar), esta probablemente sea la mejor contribución a la paz", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Queda ver los detalles, pero si es cierto es una solución que realmente puede empujar al régimen de Kiev a un proceso de paz", insistió en su conferencia diaria. "Tenemos que ver cómo evolucionará la situación en el terreno", agregó el portavoz de la presidencia rusa, quien aseguró que "el volumen principal" de la ayuda militar a Ucrania "ha llegado hasta ahora de parte de Estados Unidos".

La ayuda militar estadounidense fue aprobada bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Según el Departamento de Estado, EE.UU. ha proporcionado "65.900 millones de dólares en ayuda militar" a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

La posible suspensión del envío de armas surge pocos días después del tenso encuentro entre Trump y Zelenskyy en Washington. La disputa pública estalló luego de que el líder ucraniano expresara dudas sobre si los esfuerzos de Trump para negociar con Rusia garantizarían una paz duradera, mientras el mandatario estadounidense lo acusaba de no flexibilizar su postura para lograr un acuerdo rápido.

Acuerdo sobre minerales sigue sobre la mesa

Tras varias idas y vueltas, Trump aseguró este lunes que el acuerdo sobre minerales estratégicos, cuya firma no se concretó el viernes en la Casa Blanca como se preveía, sigue sobre la mesa.

Cuando Zelenskyy abandonó Washington el viernes tras el duro intercambio, parecía que el acuerdo había fracasado. Sin embargo, el domingo por la noche, el mandatario ucraniano reafirmó que su país está “listo” para firmarlo.

El lunes, llegó la respuesta de Trump: señaló que no cree que el acuerdo para desarrollar conjuntamente con Ucrania sus recursos naturales esté frustrado.

"Es un gran acuerdo para nosotros, porque, ya saben, (Joe) Biden, de manera muy, muy tonta, estúpidamente, francamente, dio 300.000 millones, 350.000 millones, para que un país luchara e intentara hacer cosas. ¿Y saben qué pasó? No recibimos nada", aseguró, hablando con los periodistas en la Casa Blanca.