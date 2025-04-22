Desde que Israel y Estados Unidos pusieron sobre la mesa su polémico plan de “deportar a la población de Gaza”, muchas han sido las publicaciones difundidas en internet que sostienen que eso ya está ocurriendo. Por eso, la Oficina de Prensa del Gobierno del enclave encendió las alarmas para desmentir estos “rumores engañosos”, y advirtió sobre las intenciones que esconden. Simultáneamente, aumenta la tensión política dentro de Israel y crecen las críticas hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien mantiene las incesante masacres contra los palestinos.

En un comunicado, la Oficina de Prensa de Gaza señaló que estos rumores, sobre supuestos planes para un éxodo masivo de palestinos del territorio, forman parte de una “campaña de desinformación” difundida a través de redes sociales. En ese sentido, acusó a Tel Aviv de liderar un esfuerzo para "socavar la conciencia nacional y debilitar la firmeza palestina". Las publicaciones sobre las que alertó la oficina insisten en la idea de que familias palestinas serán deportadas desde el Aeropuerto Ramon, ubicado en el sur de Israel, hacia varios países.

“Reafirmamos categóricamente que esta información es completamente falsa. Se trata de una campaña maliciosa y sistemática, cuyo objetivo es erosionar la resiliencia de nuestro pueblo, atacar su conciencia nacional y empujarlos hacia una migración forzada, bajo la presión del sufrimiento y la ofensiva”, denunció el comunicado.

La declaración también señaló a Israel de respaldar estas publicaciones, utilizando cuentas falsas, información errónea difundida por individuos desinformados o incluso documentos falsificados y formularios legales sin validez. Además, sostuvo que Tel Aviv busca promover lo que denomina una “migración segura”, financiada por la ocupación, intentando disfrazar lo que son "horribles planes de desplazamiento masivo", los cuales aún no ha logrado imponer por la fuerza. La denuncia también afirmó que el objetivo de Israel es avanzar en este proceso mediante lo que describen como “tácticas suaves expuestas”.

La Oficina de Medios de Gaza también aclaró que los pocos palestinos que han salido recientemente del enclave eran “casos conocidos” de pacientes y heridos que, a través del cruce de Kerem Shalom, viajaron al extranjero para recibir tratamiento médico. Cualquier otra afirmación, subraya el comunicado, es “una mentira deliberada” y “una distorsión de la realidad”.

En medio de este clima de desinformación, la oficina instó a los palestinos a resistir la “propaganda venenosa” que alimenta el “objetivo estratégico sionista” de Israel: vaciar las tierras palestinas, un sueño que, según el comunicado, “Israel tiene desde hace décadas”.

El pasado 4 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una conferencia de prensa conjunta con Netanyahu que Estados Unidos “tomaría el control” de Gaza, describiéndola como una zona completamente destruida. Luego, agregó, que los palestinos deberían ser “reubicados” en países vecinos como Jordania y Egipto. En resumen, esto sería un plan de deportación.

Sin embargo, este plan encontró el rechazo rotundo de la comunicad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos. En contraposición, el 4 de marzo, una cumbre de emergencia de la Liga Árabe respaldó un plan de reconstrucción de Gaza que, con una inversión de 53.000 millones de dólares y un horizonte de cinco años, pretende hacerlo sin desplazar a la población palestina. Un proyecto que sigue siendo tajantemente rechazado tanto por Israel como por Estados Unidos.

Crece la presión en Israel contra Netanyahu

Por otro lado, la crisis interna en Israel se ha intensificado en las últimas semanas y las críticas hacia Netanyahu son cada vez más fuertes. Más allá de los crímenes de guerra que autoridades como la ONU han denunciado ampliamente, Netanyahu ha sido calificado como “un peligro para la seguridad nacional” por parte de varios líderes opositores, luego de una carta publicada por el jefe de la agencia de inteligencia interna Shin Bet, Ronen Bar.

El 20 de marzo, el gobierno israelí intentó destituir a Bar, y esa decisión debía entrar en vigor el 10 de abril. Sin embargo, a principios de ese mes, el Tribunal Supremo emitió una orden judicial temporal que bloqueaba la destitución, luego de considerar las demandas presentadas por la oposición.

Netanyahu justificó la medida al asegurar que había perdido la "confianza" en Bar debido a las repercusiones del ataque de Hamás. No obstante, Bar sugirió que su despido se debía a motivaciones políticas, señalando que la verdadera razón fue su negativa a someterse a las exigencias de "lealtad personal" del primer ministro.

En una carta de ocho páginas enviada el lunes a la Corte Suprema, Bar acusó a Netanyahu de intentar anteponer los intereses del gobierno por encima de las decisiones de la corte en plena crisis constitucional. Además, Bar afirmó que el primer ministro le pidió usar los recursos del Shin Bet para reprimir las protestas antigubernamentales, lo que calificó como “ilegal”.

Asimismo, Bar reveló que Netanyahu solicitó obtener información sobre las identidades de los manifestantes y sus posibles financiadores. El jefe del Shin Bet concluyó señalando que el primer ministro había ejercido una "presión inusitada" para que redactara una opinión legal favorable con el fin de evitar ser procesado por corrupción.