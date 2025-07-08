En un giro abrupto de su posición sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington reanudará el envío de armas a Kiev, apenas días después de haber detenido algunas entregas clave para la defensa de ese país. La decisión llega en un momento crítico para Ucrania, que enfrenta una escalada de ataques aéreos de Moscú y una creciente presión en el frente de batalla.

“Vamos a enviar más armas. Tenemos que hacerlo. Ellos (Ucrania) tienen que ser capaces defenderse. Están siendo golpeados muy fuerte ahora”, declaró Trump a la prensa este lunes, durante una cena en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. “Vamos a enviar más armas, principalmente defensivas”, añadió.

También mencionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dijo que estaba “decepcionado” con él por no haber terminado la guerra. “No estoy contento con eso”, enfatizó.

El cambio de postura de Trump se da luego de que el Pentágono confirmara la semana pasada que retendría los envíos de misiles antiaéreos, artillería guiada de precisión y otros equipos debido a preocupaciones sobre la disminución de los inventarios estadounidenses.

Presión ucraniana y advertencias desde Kiev

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó que, tras una llamada con Trump el pasado viernes, acordaron fortalecer la capacidad de defensa aérea del país frente a los bombardeos intensificados por parte de Rusia. “La defensa aérea es lo principal para proteger la vida”, escribió Zelenskyy en Telegram.

Kiev le había pedido a Washington más misiles Patriot y sistemas de defensa para proteger sus ciudades. La suspensión temporal de entregas por parte de EE.UU. fue recibida con preocupación por Ucrania, que advirtió que la decisión podría debilitar su capacidad de respuesta ante los avances rusos.

Alemania por su parte indicó que está en conversaciones para adquirir sistemas Patriot destinados a Ucrania con el fin de suplir la brecha ocasionada por el retraso estadounidense.