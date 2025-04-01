La administración Trump, en una operación militar conjunta con El Salvador, deportó el fin de semana a 17 presuntos miembros de las pandillas venezolanas y de la MS-13 a El Salvador. Estos individuos habían sido señalados por el Departamento de Estado de EE.UU. como criminales extranjeros.

El grupo de presuntos delincuentes violentos, vinculados al Tren de Aragua y a la MS-13, fue trasladado por el ejército estadounidense el domingo por la noche, informó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado. Rubio señaló, además, que entre los deportados había asesinos y violadores.

En este sentido, la Casa Blanca confirmó la autenticidad una lista de 16 deportados publicada por un periodista de Fox News, la cual incluía a 12 personas con condenas penales, un individuo que admitió ser miembro de una pandilla y tres personas que enfrentan cargos. Estos serán ahora encarcelados en El Salvador.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en una publicación en X que los deportados son "asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de menores".

“Anoche, en una operación militar conjunta con nuestros aliados de Estados Unidos, transferimos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13. Todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de menores”, declaró a través de la red social.

Además, agregó: “Esta operación es otro paso en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, mensaje al cual Trump respondió en agradecimiento por recibir a los deportados.