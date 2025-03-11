El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró este lunes que Ankara "condena enérgicamente" todo tipo de ataques que atenten contra la integridad y la paz de Siria, así como los actos de terrorismo e intimidación.

La situación actual en Siria, donde se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los leales al régimen caído de Bashar Al-Assad, quedó bajo control en gran medida gracias a la “eficaz intervención” de las fuerzas gubernamentales sirias, explicó Erdogan en un discurso. Añadió que la situación sobre el terreno sigue siendo delicada.

Por otro lado, al destacar la inestabilidad en los países de mayoría islámica y los intentos de incitar conflictos, tensiones y caos desde África hasta los Balcanes, Erdogan señaló que el ejemplo más reciente de esto son "los actos terroristas perpetrados por remanentes de antiguos provocadores que buscan incitar conflictos sectarios".

Asimismo, indicó que Ankara recibe con satisfacción las declaraciones moderadas del presidente del gobierno de transición sirio, Ahmed Al-Sharaa, así como su firme mensaje de que quienes actúen al margen de la ley serán castigados, enfatizó Erdogan.

El mandatario turco subrayó que Al-Sharaa ha seguido una política inclusiva desde el 8 de diciembre de 2025, día en que cayó el régimen de Assad, "sin caer en la trampa de la venganza". "La continuación de esta política con firmeza frustrará cualquier plan en contra Siria", aseguró.

Además, Erdogan expresó su esperanza de que Siria alcance pronto la paz y la estabilidad duradera "que anhela desde hace décadas".