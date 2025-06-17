Israel continúa con su brutal ofensiva sobre el enclave de Gaza, intensificando los ataques contra hospitales y personal médico, lo que ha dejado a una de cada tres mujeres embarazadas en situación de alto riesgo, debido a la desnutrición y a la falta de acceso a medicamentos. La destrucción sistemática del sistema de salud agrava la ya crítica situación humanitaria y pone en riesgo inminente la vida de los palestinos que sobreviven a duras penas en medio del genocidio.

En este contexto, la ONU advirtió este lunes que Gaza que el bloqueo de ayuda humanitaria ha provocado una crisis para la salud de las mujeres embarazadas en Gaza.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, destacó que "el Fondo de Población de la ONU afirma que las mujeres embarazadas sobreviven con apenas una fracción de los alimentos que necesitan".

Además, señaló que "un número creciente de madres sufre desnutrición, y una de cada tres mujeres embarazadas enfrenta un embarazo de alto riesgo en un momento en que la mitad de los medicamentos esenciales para la salud materna ya no están disponibles”. La situación podría empeorar aún más, ya que las reservas de combustible —esenciales para el funcionamiento del sistema de agua y de los hospitales— han alcanzado "niveles críticamente bajos".

El portavoz informó que este lunes las autoridades israelíes rechazaron 7 de 17 solicitudes de coordinación para entrega de ayuda presentadas por la ONU este lunes, incluyendo misiones "tan críticas como el transporte de agua y la recolección de desechos sólidos".

Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Faq advirtió que "las actividades humanitarias, de comunicación y bancarias podrían detenerse muy pronto, a menos que se reanude de inmediato el suministro de combustible o se permita a la ONU recuperar las reservas disponibles dentro de Gaza, lo cual requiere coordinación".

Además, durante más de 100 días, Israel ha prohibido el ingreso de materiales para refugios, a pesar del continuo desplazamiento forzado y del creciente hacinamiento, que incrementa la necesidad de alojamientos adecuados.

Destrucción sistemática del sistema de salud





La situación del sistema de salud en Gaza se ha deteriorado aún más debido a los ataques sistemáticos de Israel contra hospitales y personal sanitario.

En este sentido, Tanya Haj-Hassan, médica en cuidados intensivos pediátricos de la organización británica Medical Aid for Palestinians, aseguró que Israel ha "destruido de forma sistemática" el sistema de Gaza.

Su testimonio fue presentado durante una audiencia pública convocada por el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento británico, que escuchó a trabajadores humanitarios y profesionales de la salud recientemente retornados de Gaza, quienes compartieron sus observaciones sobre la situación devastadora en el terreno.

"Al menos 1.500 trabajadores de la salud han sido asesinados hasta la fecha en Gaza, incluidos varios de mis antiguos alumnos. Los formé cuando eran estudiantes de medicina. Y puedo decirles ahora mismo que estas personas estaban entre los profesionales más dedicados que he conocido," afirmó Haj-Hassan.

Al inicio de la sesión, la presidenta del comité, Emily Thornberry, pidió a los testigos que proporcionaran la mayor cantidad de información posible para el público, "porque no lo verán en la portada de los periódicos como lo habrían visto si no hubiera existido la ofensiva con Irán."

Haj-Hassan estuvo de acuerdo y explicó que la ofensiva que Israel lanzó contra Irán "ha desviado la atención de lo que ocurre en Gaza”. Recordó que periodistas internacionales e investigadores independientes no han podido ingresar al enclave en los últimos 20 meses.

"Así que los trabajadores humanitarios somos algunos de los pocos testigos independientes sobre el terreno, y podemos informar de forma constante sobre hechos desgarradores que son moral y legalmente suficientes para justificar una respuesta. Pero no hemos visto esa respuesta," indicó.

En la misma línea, Anna Halford, coordinadora de emergencias en Gaza para Médicos Sin Fronteras (MSF), coincidió con la descripción de Haj-Hassan de la "destrucción sistemática" del sistema de salud de Gaza.

"No hay otra forma de describirlo. Fuimos testigos del desmantelamiento de un sistema. Es imposible pasar de la cantidad de hospitales, clínicas y centros de atención primaria que había antes a la cantidad actual sin concluir que esto fue, al menos en parte, si no completamente, intencional", indicó Halford.

Agregó que actualmente MSF opera en tres hospitales funcionales y siete clínicas, brindando servicios médicos básicos en condiciones extremadamente precarias.

"Un sufrimiento horroroso e inconcebible"





Tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, como el director general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, coincidieron en denunciar con firmeza el sufrimiento devastador que continúa devastando a la población civil en Gaza como consecuencia de la ofensiva israelí.