GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
José Manuel Albares condena crímenes de Israel
El Gobierno de España “está haciendo todo lo posible” para garantizar que los crímenes cometidos en Gaza “no queden impunes”
esp_imagen_QuoteAlbares / TRT Español
5 de febrero de 2025

El Gobierno de España “está haciendo todo lo posible” para garantizar que los crímenes cometidos en Gaza “no queden impunes”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista con el canal RTVE.

Tras las declaraciones este domingo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien calificó lo que está sucediendo en Gaza como una “masacre”, Albares reiteró las acciones internacionales que ha tomado el país.

"Por eso nos hemos sumado al caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ); por eso enviamos contribuciones voluntarias a la Corte Penal Internacional (CPI) para que pueda investigar los crímenes que puedan haberse cometido en Gaza", sostuvo Albares.

