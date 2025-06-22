GENOCIDIO EN GAZA
4 min de lectura
El genocidio que no se debe olvidar: Gaza suma 200 muertos en dos días por bombardeos de Israel
Pese a que el conflicto con Irán acapara los titulares, el Ejército de Israel continúa su genocidio en Gaza: en solo 48 horas, sus ataques dejaron a 200 palestinos muertos. UNRWA advierte que dos millones de personas siguen al borde de la hambruna.
El genocidio que no se debe olvidar: Gaza suma 200 muertos en dos días por bombardeos de Israel
Cuerpos de palestinos que murieron en un ataque israelí son trasladados al Hospital Al-Shifa, en Gaza, el 21 de junio de 2025. / AA
22 de junio de 2025

Aunque Irán, Estados Unidos e Israel concentran la atención mundial, en Gaza el calvario diario de los palestinos no da tregua. Un genocidio que corre el riesgo de quedar sepultado del foco mediático, mientras miles de personas permanecen sepultadas bajo los escombros. La ofensiva israelí continúa con sus masacres: en solo 48 horas, al menos 200 palestinos fueron asesinados.

Según la agencia de noticias palestina WAFA, entre el viernes y el sábado fueron asesinados al menos 202 palestinos. Además, la cantidad de heridos es escalofriante: otras 1.037 personas en ese mismo periodo, según fuentes médicas.

Las autoridades sanitarias locales confirmaron que el número total de muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 ha aumentado a 55.908, con otras 131.138 personas heridas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

Aunque los medios de comunicación no alcanzan a reportar cada ataque ni cada asesinato, se estima que muchos de los ataques de la última semana ocurrieron cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego repetidamente contra multitudes que buscaban alimentos desesperadamente, asesinando a cientos de personas en las últimas semanas. El ejército justifica sus acciones alegando que disparó para “advertir” a personas que, según ellos, se acercaban de manera "sospechosa" a sus tropas.

Pero también sigue bombardeando campos de refugiados, hospitales e infraestructura civil. WAFA reportó que cuatro personas fueron asesinadas el domingo en un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según el Hospital Al-Awda, donde fueron llevados los cuerpos.

RelacionadoTRT Global - Israel bombardea Gaza 300 veces en una semana, mientras UNICEF denuncia una "sequía provocada"

El jefe de UNRWA pide actuar

Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), hizo el sábado un llamado urgente a apoyar a los refugiados palestinos durante la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), celebrada en Estambul.

"Quiero hacer un llamado a la Organización de Cooperación Islámica y a sus Estados miembros. Les insto a actuar, tanto política como financieramente, para garantizar que los refugiados palestinos tengan acceso a los servicios más básicos", declaró Lazzarini.

"La vida y el futuro de millones están en sus manos", añadió.

Recomendados

Lazzarini advirtió que dos millones de personas en Gaza están al borde de la hambruna.

También subrayó que la situación financiera de UNRWA ha llegado a un punto crítico y que, sin fondos adicionales, la agencia no podrá continuar sus operaciones en la región.

RelacionadoTRT Global - El hambre en Gaza se ensaña con los niños: 2.700 padecen desnutrición aguda, advierte la ONU

UNRWA abrirá una oficina en Türkiye

UNRWA abrirá una oficina en Ankara, según anunció el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien instó a los países de la OCI a incrementar su apoyo a la agencia.

Türkiye ha calificado la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, y considera ilegal la decisión que tomó Israel el año pasado de prohibir a UNRWA, especialmente ante el deterioro extremo de las condiciones humanitarias en un territorio reducido a escombros y con millones de desplazados.

Erdogan afirmó que la apertura de una oficina de UNRWA en Ankara profundizará el respaldo de Türkiye a la agencia. "No podemos permitir que UNRWA, que cumple un papel insustituible en la atención a los refugiados palestinos, sea paralizada por Israel. Esperamos que nuestra organización y cada Estado miembro brinden apoyo financiero y moral para frustrar los planes de Israel", expresó.

Türkiye ha aportado 10 millones de dólares anuales a UNRWA entre 2023 y 2025. En 2024, transfirió 2 millones adicionales y envió otros 3 millones a través de su autoridad de gestión de desastres AFAD.

La ofensiva genocida de Israel continúa sin freno, pese a los llamados del Consejo de Seguridad de la ONU a un alto el fuego inmediato y a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para evitar un genocidio y aliviar la situación humanitaria crítica en Gaza.

Mientras tanto, la hambruna amenaza la vida de 2 millones de palestinos, quienes además enfrentan una crisis hídrica sin precedentes. Según UNICEF, Gaza sufre una sequía provocada por el colapso de sus sistemas de agua, como resultado de la ofensiva israelí. Todo esto ocurre en medio de ataques indiscriminados.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU