Aunque Irán, Estados Unidos e Israel concentran la atención mundial, en Gaza el calvario diario de los palestinos no da tregua. Un genocidio que corre el riesgo de quedar sepultado del foco mediático, mientras miles de personas permanecen sepultadas bajo los escombros. La ofensiva israelí continúa con sus masacres: en solo 48 horas, al menos 200 palestinos fueron asesinados.
Según la agencia de noticias palestina WAFA, entre el viernes y el sábado fueron asesinados al menos 202 palestinos. Además, la cantidad de heridos es escalofriante: otras 1.037 personas en ese mismo periodo, según fuentes médicas.
Las autoridades sanitarias locales confirmaron que el número total de muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 ha aumentado a 55.908, con otras 131.138 personas heridas. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños.
Aunque los medios de comunicación no alcanzan a reportar cada ataque ni cada asesinato, se estima que muchos de los ataques de la última semana ocurrieron cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego repetidamente contra multitudes que buscaban alimentos desesperadamente, asesinando a cientos de personas en las últimas semanas. El ejército justifica sus acciones alegando que disparó para “advertir” a personas que, según ellos, se acercaban de manera "sospechosa" a sus tropas.
Pero también sigue bombardeando campos de refugiados, hospitales e infraestructura civil. WAFA reportó que cuatro personas fueron asesinadas el domingo en un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según el Hospital Al-Awda, donde fueron llevados los cuerpos.
El jefe de UNRWA pide actuar
Philippe Lazzarini, comisionado general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), hizo el sábado un llamado urgente a apoyar a los refugiados palestinos durante la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), celebrada en Estambul.
"Quiero hacer un llamado a la Organización de Cooperación Islámica y a sus Estados miembros. Les insto a actuar, tanto política como financieramente, para garantizar que los refugiados palestinos tengan acceso a los servicios más básicos", declaró Lazzarini.
"La vida y el futuro de millones están en sus manos", añadió.
Lazzarini advirtió que dos millones de personas en Gaza están al borde de la hambruna.
También subrayó que la situación financiera de UNRWA ha llegado a un punto crítico y que, sin fondos adicionales, la agencia no podrá continuar sus operaciones en la región.
UNRWA abrirá una oficina en Türkiye
UNRWA abrirá una oficina en Ankara, según anunció el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien instó a los países de la OCI a incrementar su apoyo a la agencia.
Türkiye ha calificado la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, y considera ilegal la decisión que tomó Israel el año pasado de prohibir a UNRWA, especialmente ante el deterioro extremo de las condiciones humanitarias en un territorio reducido a escombros y con millones de desplazados.
Erdogan afirmó que la apertura de una oficina de UNRWA en Ankara profundizará el respaldo de Türkiye a la agencia. "No podemos permitir que UNRWA, que cumple un papel insustituible en la atención a los refugiados palestinos, sea paralizada por Israel. Esperamos que nuestra organización y cada Estado miembro brinden apoyo financiero y moral para frustrar los planes de Israel", expresó.
Türkiye ha aportado 10 millones de dólares anuales a UNRWA entre 2023 y 2025. En 2024, transfirió 2 millones adicionales y envió otros 3 millones a través de su autoridad de gestión de desastres AFAD.
La ofensiva genocida de Israel continúa sin freno, pese a los llamados del Consejo de Seguridad de la ONU a un alto el fuego inmediato y a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para evitar un genocidio y aliviar la situación humanitaria crítica en Gaza.
Mientras tanto, la hambruna amenaza la vida de 2 millones de palestinos, quienes además enfrentan una crisis hídrica sin precedentes. Según UNICEF, Gaza sufre una sequía provocada por el colapso de sus sistemas de agua, como resultado de la ofensiva israelí. Todo esto ocurre en medio de ataques indiscriminados.