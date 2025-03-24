En un nuevo intento por confiscar tierras y viviendas palestinas, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para separar y legalizar 13 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, según informó Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de extrema derecha.

Una decisión que contradice la postura de la ONU que considera estos asentamientos ilegales según el derecho internacional, y desestima el reclamo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en julio exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

“Seguimos liderando una revolución de normalización y regulación en los asentamientos”, declaró Smotrich el domingo, sobre la decisión tomada un día antes en reunión de Gabinete israelí. “En lugar de escondernos y disculparnos, levantamos la bandera, construimos y nos asentamos. Este es otro paso importante en el camino hacia la soberanía real en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada)”, aseguró, despertando el rechazo de la comunidad internacional.

“Un proyecto de colonización racista”

En este contexto, el grupo de resistencia palestino Hamás emitió un llamado urgente a la comunidad internacional para detener la expansión de asentamientos en la región. “Es un intento desesperado de imponer un hecho consumado”, expresó en un comunicado.

“(Los asentamientos) son un proyecto de colonización racista destinado a desplazar a nuestro pueblo, robar sus tierras y lugares sagrados, e imponer un régimen de apartheid lleno de odio, en flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales”, agregó.

Cisjordania ha estado ocupada ilegalmente por Israel desde 1967. Su estatus como territorio ocupado militarmente ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia y, con la excepción de Jerusalén Este, por el Tribunal Supremo de Israel.

En la actualidad, Israel continúa confiscando tierras y viviendas palestinas, que luego se utilizan para construir asentamientos ilegales, apropiándose progresivamente del territorio ocupado, asentamiento por asentamiento.