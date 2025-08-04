El director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, condenó este domingo "en los términos más firmes" la incursión en la mezquita de Al-Aqsa por parte de ministros israelíes, en compañía de grupos de colonos ilegales y bajo la protección de la policía israelí.

"Apuntar contra la mezquita de Al-Aqsa forma parte de la ofensiva sucia y el genocidio de Israel. es una vil provocación y un intento de ocuparla”, sostuvo el funcionario.

Y luego añadió que “como ha declarado nuestro presidente, el Sr. Recep Tayyip Erdogan: 'La mezquita de Al-Aqsa es nuestra línea roja'", escribió Duran en X.