TÜRKİYE
1 min de lectura
Director de Comunicaciones de Türkiye condena incursión de ministros israelíes a mezquita de Al-Aqsa
La incursión en la mezquita de Al-Aqsa “forma parte de la ofensiva sucia y el genocidio de Israel. Es una vil provocación y un intento de ocuparla", advirtió Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye.
Director de Comunicaciones de Türkiye condena incursión de ministros israelíes a mezquita de Al-Aqsa
El director de Comunicaciones de Türkiye, condenó este domingo "en los términos más firmes" la incursión en la mezquita de Al-Aqsa. / AA
4 de agosto de 2025

El director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, condenó este domingo "en los términos más firmes" la incursión en la mezquita de Al-Aqsa por parte de ministros israelíes, en compañía de grupos de colonos ilegales y bajo la protección de la policía israelí.

"Apuntar contra la mezquita de Al-Aqsa forma parte de la ofensiva sucia y el genocidio de Israel. es una vil provocación y un intento de ocuparla”, sostuvo el funcionario.

Y luego añadió que “como ha declarado nuestro presidente, el Sr. Recep Tayyip Erdogan: 'La mezquita de Al-Aqsa es nuestra línea roja'", escribió Duran en X.

RelacionadoTRT Global - Ministros de Türkiye y Egipto abordan esfuerzos para frenar la hambruna impuesta por Israel en Gaza
Recomendados

Jerusalén es "la tierra compartida" de todas las religiones abrahámicas, y la mezquita de Al-Aqsa es tanto un centro espiritual para los musulmanes como un patrimonio común de la humanidad, afirmó el director de Comunicaciones.

Al subrayar que Ankara siempre defenderá la santidad de Al-Aqsa, ya que representa "nuestro patrimonio común y nuestra memoria colectiva", Duran añadió: "Seguimos apoyando a todos nuestros hermanos y hermanas palestinos."





FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza