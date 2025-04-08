TÜRKİYE
2 min de lectura
Trump le pide a Netanyahu a ser "razonable" en cualquier disputa con Türkiye
"Cualquier problema que tengas con Türkiye, creo que puedo resolverlo. Es decir, mientras seas razonable, porque debes serlo”, le dijo el presidente Trump al primer ministro israelí, Netanyahu.
Trump le pide a Netanyahu a ser "razonable" en cualquier disputa con Türkiye
Anteriormente, Trump había elogiado a Türkiye como un buen país y a Erdogan como un buen líder. / Reuters
8 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le dijo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "debe ser razonable" en cualquier disputa con Türkiye, mientras también elogió su relación con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Cualquier problema que tengas con Türkiye, creo que puedo resolverlo. Es decir, mientras seas razonable, porque debes serlo. Tenemos que ser razonables", declaró Trump a los medios de comunicación desde el Despacho Oval durante su reunión con Netanyahu.

"Bibi, si tienes un problema con Türkiye, creo que podrás resolverlo. Sabes, tengo una muy buena relación con Türkiye y con su líder, y creo que podremos resolverlo. Así que espero que no sea un problema. No creo que lo sea", añadió, refiriéndose a Netanyahu por su apodo.

Recomendados

Trump afirmó tener "excelentes relaciones" con Erdogan, a quien describió como "un hombre fuerte, muy inteligente, que hizo algo que nadie pudo hacer", en relación a sus comentarios previos en los que afirmó creer que fue Türkiye la que orquestó la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, durante diciembre pasado.

Anteriormente, Trump había elogiado a Türkiye como un buen país y a Erdogan como un buen líder. Durante una reunión de candidatos a embajadores, Trump respondió a uno de ellos después de elogiar al país al sostener: "Buen lugar, buen líder también".


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza