El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, volvió a pronunciarse sobre el conflicto en Oriente Medio, enfatizando su apoyo al derecho de defensa propia que tiene Irán ante los ataques de Israel.

“Es totalmente natural, legítimo y legal que Irán se defienda ante el vandalismo de Israel y su terrorismo de Estado”, declaró Erdogan este miércoles, durante la reunión del Grupo Parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo (AK) en la capital, Ankara, este miércoles.

Sus comentarios llegan, además, en medio del aumento de los ataques de Israel dirigidos contra Irán y sus aliados en la región.

Al destacar la gravedad del conflicto, Erdogan también condenó al liderazgo de Israel: “(El primer ministro Benjamín) Netanyahu hace tiempo que superó al tirano Hitler en los crímenes de genocidio. Esperamos que sus destinos no sean iguales”.

Y añadió: “Estamos haciendo todo lo posible para detener esta agresión inhumana contra Gaza, Siria, Líbano, Yemen y nuestro vecino Irán”.

Atentados terroristas

Erdogan también subrayó el costo humano de las acciones de Israel, advirtiendo: “La sangre de civiles masacrados, bebés y niños asesinados no solo salpica las manos y rostros de quienes apoyan la arrogancia de Israel, sino también de quienes guardan silencio”.

Al abordar las preocupaciones sobre la estabilidad regional, el mandatario turco aseguró que Ankara se mantiene vigilante: “Estamos siguiendo de cerca los ataques terroristas de Israel contra Irán. Todas nuestras instituciones están en alerta por los posibles efectos de estos ataques sobre Türkiye”.