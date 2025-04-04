Jean-Jacques Asperges disfrutaba poder volver a casa tras sus largas jornadas de trabajo en una estación de radio en Haití, uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.

Tenía un techo y cuatro paredes para protegerse, pero la violencia de las pandillas lo obligaron a él y a su familia a huir de su hogar dos veces.

Ahora, Asperges, de 58 años, su esposa y sus dos hijos tienen que dormir en el suelo de un refugio improvisado, sucio y abarrotado, junto a otros miles de haitianos que también quedaron sin hogar debido a la violencia de las pandillas.

“Aquí caen balas todo el tiempo”, señala.

Luego de haber perdido todo su equipo de trabajo, Asperges depende completamente de su teléfono. Aún así no se desanima, al igual que decenas de otros periodistas en Haití quienes sufren ataques como nunca antes. Esquivan balas, desafían la censura y dejan de lado sus problemas personales al documentar la caída de la capital de Haití y el aumento de la violencia atribuida a poderosas pandillas que controlan el 85% de Puerto Príncipe.

Solo en marzo, pandillas fuertemente armadas atacaron al menos tres estaciones de televisión y radio. Dos de los edificios ya estaban abandonados debido a episodios anteriores de violencia, pero los hombres armados robaron los equipos que habían quedado

“Es un mensaje: ‘No operas sin nuestro permiso, y no operas en absoluto en nuestro territorio’”, comentó David C. Adams, experto en temas de libertad de prensa en Haití.

Las pandillas enviaron un mensaje aún más letal en la víspera de Navidad, cuando dispararon contra periodistas que cubrían la fallida reapertura del hospital público más grande de Haití, al señalar que no habían autorizado que se reanudara el funcionamiento de dicha instalación médica.

Dos periodistas fueron asesinados y al menos otros siete resultaron heridos, incluido Asperges, quien recibió un disparo en el estómago. Se trata del peor ataque contra reporteros en la historia reciente de Haití.

“Todos están amenazados. Todos están bajo presión”, expresó Max Chauvet, director de operaciones de Le Nouvelliste, el periódico independiente más antiguo de Haití.

“Te sientes en peligro haciendo tu trabajo”

Usar un chaleco antibalas con la palabra “PRENSA” es ahora una peligrosa decisión en Haití. Lo que solía servir como un escudo simbólico y físico se ha convertido en un objetivo.

Al menos 10 periodistas que cubrían una protesta masiva en marzo fueron atacados, entre ellos Jephte Bazil, un videógrafo que dirige su propia empresa de medios, Machann Zen Haïti.

Se abría paso entre una protesta en el barrio de Canapé-Vert de Puerto Príncipe cuando tres hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto lo llamaron.

“¿Qué demonios estás haciendo por aquí?”, dice que le preguntaron.

Registraron su bolsa, le quitaron el celular y le exigieron múltiples formas de identificación. Bazil sólo entregó su pasaporte, manteniendo su credencial de identificación oculta porque indicaba que era de Martissant, una comunidad que las pandillas tomaron hace varios años. Tenía mucho miedo de mostrarla y posiblemente ser acusado de ser miembro de una pandilla o simpatizante.

“Creo que podrían haberme matado”, comenta Bazil.

Después de un interrogatorio que duró al menos media hora, Bazil relató que los hombres lo liberaron. Cuando se alejaba, uno lo siguió con un machete para ver si se dirigía a donde había dicho que iba.

Una vez que llegó a su destino, Bazil dijo que el hombre le reveló: “Si hubieras tomado cualquier otro rumbo, te habría... cortado la cabeza”.

No era la primera vez que Bazil temía por su vida. Resultó herido en el ataque al hospital en diciembre, y en febrero, cuando cubría un enfrentamiento entre policías y pandilleros, su motocicleta fue impactada por disparos, pero él salió ileso.

“Los periodistas son objetivos ahora, ya sea de la policía o de las pandillas”, sostuvo.