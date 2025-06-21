El activista pro-Palestina y estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, fue liberado tras pasar 104 días detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. La decisión llegó luego de que un juez federal cuestionara con dureza los argumentos legales del gobierno para mantenerlo detenido.
Khalil, quien se había convertido en una figura visible de las protestas estudiantiles a favor de Palestina en varios campus del país, salió el viernes de un centro de detención federal en Luisiana. Ahora se espera que regrese a Nueva York para reunirse con su esposa y su hijo, a quien todavía no conoce ya que nació mientras estaba detenido.
"La justicia ganó, pero llegó demasiado tarde", dijo Khalil al salir del centro. "Esto no debería haber tomado tres meses", agregó.
El tribunal del Distrito de Nueva Jersey ordenó su liberación luego de que el juez Michael Farbiarz afirmara que el gobierno no logró cumplir con los requisitos legales para justificar su detención.
Según el magistrado, sería "muy, muy inusual" mantener encerrado a un residente legal de EE.UU. que no enfrenta cargos por violencia y que mostró disposición a colaborar con la Justicia.
Batalla legal
La liberación de Khalil ocurrió pocas horas después de que un juez de inmigración le negara la libertad bajo fianza y ordenara su deportación, un fallo que la administración Trump insiste que anula la decisión del tribunal federal.
En un comunicado, el gobierno acusó al juez Farbiarz de excederse en sus funciones.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha encabezado el intento de expulsar a Khalil del país, apelando a una ley de la Guerra Fría que permite deportar a extranjeros considerados perjudiciales para la política exterior estadounidense.
Rubio sostiene que los no ciudadanos no gozan de las mismas protecciones constitucionales y calificó el activismo de Khalil como una amenaza a la seguridad nacional.
La administración del presidente Trump ha equiparado la participación en protestas contra Israel con antisemitismo y la considera motivo suficiente para deportación. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles rechazan esa postura, argumentando que confunde la crítica a la política israelí con el discurso de odio en un intento de silenciar.
Khalil, por su parte, dijo que su paso por el centro de detención de Jena, Luisiana, le mostró "otra cara de este país que se dice defensor de los derechos humanos, la libertad y la justicia".
"Ser ciudadano, inmigrante o simplemente una persona que vive aquí no te hace menos humano", declaró. "La justicia se va a imponer, sin importar lo que esta administración intente mostrar”.
Su esposa, la doctora Noor Abdalla, celebró el fallo diciendo que por fin podía "respirar aliviada", aunque admitió que no borra el trauma de los últimos meses. "Sabemos que esta decisión no alcanza para reparar las injusticias que la administración del presidente Trump ha causado a nuestra familia y a muchas otras", dijo.
Un caso simbólico
Khalil fue la primera persona arrestada en las protestas estudiantiles contra el genocidio de Israel en Gaza que sacudieron a Estados Unidos este año. Su detención ocurrió el 8 de marzo en el edificio donde vivía, en Manhattan. Aunque no fue arrestado en una manifestación, su papel como vocero y negociador de los estudiantes lo convirtió en un blanco.
Días después, el académico Badar Khan Suri, un investigador indio de la Universidad de Georgetown, también fue detenido. Su abogado sostuvo que el motivo fue la identidad palestina de su esposa. Suri fue liberado en mayo.
Tras ese caso, las autoridades iniciaron acciones contra el estudiante pro-Palestina Momodou Taal, a quien le pidieron entregarse voluntariamente.
El 25 de marzo, la estudiante Yunseo Chung, de la Universidad de Columbia, denunció al gobierno del presidente Trump por intentar deportarla por haber participado en una protesta pro-Palestina la primavera pasada.
Ese mismo día, Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, fue secuestrada a plena luz del día por las autoridades estadounidenses tras criticar la ofensiva de Israel en Gaza.
El 14 de abril, durante una entrevista para obtener la ciudadanía, fue arrestado Mohsen Mahdawi, quien luego fue liberado el 30 de ese mes.