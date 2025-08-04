El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, conversó por teléfono con su homólogo de Egipto, Badr Abdelatty, sobre los esfuerzos para entregar ayuda humanitaria en Gaza y garantizar un alto el fuego.

Según fuentes diplomáticas turcas, Fidan y Abdelatty abordaron este domingo la grave situación humanitaria en el enclave palestino, especialmente los esfuerzos para contrarrestar la hambruna masiva que ha causado el bloqueo de Israel, así como los avances en las conversaciones para un alto el fuego.

Relacionado TRT Global - Türkiye dice que el desarme de Hamás debe estar condicionado a la creación de un Estado palestino

Condena a la incursión israelí en Al-Aqsa



