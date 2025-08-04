TÜRKİYE
Ministros de Türkiye y Egipto abordan esfuerzos para frenar la hambruna impuesta por Israel en Gaza
Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye y Egipto conversaron sobre posibles medidas para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Además, Ankara condenó firmemente la reciente incursión de ministros israelíes en la mezquita de Al-Aqsa.
Según fuentes diplomáticas turcas, Fidan y Abdelatty abordaron este domingo la grave situación humanitaria en el enclave palestino. / AA
4 de agosto de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, conversó por teléfono con su homólogo de Egipto, Badr Abdelatty, sobre los esfuerzos para entregar ayuda humanitaria en Gaza y garantizar un alto el fuego.

Según fuentes diplomáticas turcas, Fidan y Abdelatty abordaron este domingo la grave situación humanitaria en el enclave palestino, especialmente los esfuerzos para contrarrestar la hambruna masiva que ha causado el bloqueo de Israel, así como los avances en las conversaciones para un alto el fuego.

Condena a la incursión israelí en Al-Aqsa

Türkiye condenó firmemente la reciente incursión en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada, por parte de ministros israelíes, fuerzas de seguridad y grupos de colonos ilegales.

En un comunicado emitido este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye señaló que tales acciones ponen en peligro la seguridad de la mezquita de Al-Aqsa y amenazan la identidad sagrada de la ciudad, calificándola como una prioridad no solo para la región, sino también para la “conciencia colectiva de la humanidad”.

“Las provocaciones sistemáticas de Israel y sus recientes llamados a la anexión apuntan directamente contra los fundamentos de una solución de dos Estados y socavan profundamente las esperanzas de paz”, señaló el ministerio.

En este contexto, reiterando su llamado a un alto el fuego inmediato en Gaza, Ankara instó a la comunidad internacional a respaldar el establecimiento de una paz duradera basada en una solución de dos Estados.


FUENTE:TRT Español y agencias
