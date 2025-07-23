TÜRKİYE
Türkiye y Reino Unido refuerzan cooperación en defensa con un acuerdo por avión Eurofighter Typhoon
Los ministros de Defensa de Türkiye y del Reino Unido firmaron un memorando durante una reunión en Estambul, reafirmando la cooperación bilateral en esta área y dando un paso clave para que Ankara adquiera el avión caza Eurofighter Typhoon.
El ministro de Defensa turco, Yasar Guler, y su homólogo británico, John Healey, reafirmaron la solidez de la asociación entre ambos países. / Reuters
23 de julio de 2025

La cooperación en la industria de defensa entre Türkiye y el Reino Unido dio un nuevo paso este miércoles. Durante la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF), que se llevó a cabo en Estambul, el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, y su homólogo británico, John Healey, reafirmaron la solidez de la asociación entre ambos países. Además, firmaron un memorando que representa un paso significativo para que Ankara pueda adquirir el avión de combate Eurofighter Typhoon.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la edición número 17 de la IDEF, los ministros destacaron la importancia de la cooperación bilateral en materia de defensa, que se ha mantenido firme a lo largo de los años, respaldada por su colaboración en la OTAN y los crecientes vínculos en las industrias de defensa y seguridad.

Uno de los temas centrales de la reunión fue el avance significativo en las negociaciones para que Türkiye adquiera el Eurofighter Typhoon. Para formalizar este compromiso, los ministros de Defensa suscribieron un memorando de entendimiento, es decir, un acuerdo preliminar que constituye el paso previo para concretar la compra.

La incorporación de Türkiye como usuario de este avión de combate de tecnología avanzada no solo reforzará sus capacidades aéreas, sino que también fortalecerá los lazos de amistad desarrollados durante décadas entre dos aliados clave de la OTAN.

La firma del documento fue valorada como un avance positivo hacia la integración de Türkiye al llamado “club Typhoon”, mientras ambas partes expresaron su voluntad de concretar los arreglos necesarios lo antes posible.

Ankara ha estado en conversaciones para adquirir 40 aviones Eurofighter, construidos por un consorcio conformado por Alemania, el Reino Unido, Italia y España. La solicitud de compra fue presentada por primera vez en marzo de 2023.

El Eurofighter Typhoon, que se construye en el Reino Unido con componentes suministrados por Alemania, es un caza multifunción considerado uno de los aviones de 4.5 generaciones más avanzados del mundo.

Los avances alcanzados en esta reunión son considerados por ambas partes como el inicio de un nuevo capítulo en su asociación, en el que trabajarán de forma conjunta para impulsar la colaboración tecnológica y apoyar a las industrias de defensa de ambos países mediante la compra recíproca de equipamiento de primera línea.


FUENTE:TRT Español y agencias
