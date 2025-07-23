La cooperación en la industria de defensa entre Türkiye y el Reino Unido dio un nuevo paso este miércoles. Durante la Feria Internacional de la Industria de Defensa (IDEF), que se llevó a cabo en Estambul, el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, y su homólogo británico, John Healey, reafirmaron la solidez de la asociación entre ambos países. Además, firmaron un memorando que representa un paso significativo para que Ankara pueda adquirir el avión de combate Eurofighter Typhoon.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la edición número 17 de la IDEF, los ministros destacaron la importancia de la cooperación bilateral en materia de defensa, que se ha mantenido firme a lo largo de los años, respaldada por su colaboración en la OTAN y los crecientes vínculos en las industrias de defensa y seguridad.

Uno de los temas centrales de la reunión fue el avance significativo en las negociaciones para que Türkiye adquiera el Eurofighter Typhoon. Para formalizar este compromiso, los ministros de Defensa suscribieron un memorando de entendimiento, es decir, un acuerdo preliminar que constituye el paso previo para concretar la compra.

La incorporación de Türkiye como usuario de este avión de combate de tecnología avanzada no solo reforzará sus capacidades aéreas, sino que también fortalecerá los lazos de amistad desarrollados durante décadas entre dos aliados clave de la OTAN.