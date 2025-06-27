Türkiye busca reincorporarse al programa del avión de combate F-35, del que Ankara fue expulsada "injustamente" a pesar de haber contribuido con cientos de millones de dólares para el desarrollo del caza avanzado, declaró este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan.
"No hemos renunciado a los F-35", señaló el mandatario turco en conversación con periodistas durante su vuelo de regreso tras la cumbre de la OTAN en La Haya.
"Estamos abordando nuestra intención de reincorporarnos al proyecto con nuestros homólogos. Türkiye fue expulsada injustamente del programa", añadió Erdogan.
Justamente, Türkiye fue uno de los ocho países que se unieron a EE.UU. en el desarrollo del avión multipropósito.
"El programa del F-35 es un proceso tanto político como técnico", declaró Erdogan. Siempre hemos criticado esta decisión (la eliminación de Türkiye) por ser incompatible con el espíritu de alianza”.
En esa línea añadió que el tema se abordó durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y “se iniciaron conversaciones técnicas. Esperamos tener avances”.
Türkiye fue excluida del programa después de que Ankara le comparara a Rusia el sistema de defensa aérea S-400.
En ese contexto, Erdogan restó importancia al sistema de defensa aérea ruso, afirmando que el S-400 no se mencionó en las conversaciones con Trump. “Ese es un asunto zanjado”, afirmó.
“El sistema de defensa aérea no se limita solo a los S-400. Estamos desarrollando nuestro propio Domo de Hierro”, agregó.
Según el presidente turco, Ankara está construyendo un “sistema de (varios) sistemas”, que incluye proyectos nacionales de defensa antimisiles como SIPER, HISAR, SUNGUR y el avión de combate de producción nacional KAAN.
Resultados de la cumbre de la OTAN
Erdogan destacó el compromiso de la OTAN de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB durante la próxima década. Y añadió que Türkiye ya se encuentra entre los países más cercanos a alcanzar ese objetivo.
Hizo hincapié en la importancia de eliminar las restricciones entre los aliados, en particular en el ámbito de la cooperación en la industria de defensa.
Erdogan también confirmó que Türkiye será la sede de la Cumbre de Líderes de la OTAN de 2026.
Conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia
Ankara se mantiene firme en su papel de mediador para terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia, afirmó Erdogan. De ahí que haya reiterado su compromiso para reanudar el estancado Proceso de Estambul, y propuesto organizar una tercera ronda de conversaciones de paz.
“Aunque todos los demás renuncien a la paz, nosotros no lo haremos”, afirmó, revelando que tanto Kiev como Moscú siguen expresando su confianza en la mediación de Türkiye.
Erdogan también reveló que Trump, con quien mantuvo una reunión bilateral durante la cumbre, expresó su apoyo a dicha ronda.
"Si Putin viene a Estambul o Ankara para una resolución, yo también iré", le habría dicho Trump a Erdogan.