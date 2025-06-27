TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye mantiene conversaciones con EE.UU. para regresar al programa del caza F-35, afirma Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que la reincorporación de Ankara al programa del avión de combate F-35 fue un asunto que abordó durante la reunión con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en el marco de la OTAN.
Türkiye mantiene conversaciones con EE.UU. para regresar al programa del caza F-35, afirma Erdogan
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habló con la prensa al regresar de la cumbre de la OTAN en La Haya. / AA
27 de junio de 2025

Türkiye busca reincorporarse al programa del avión de combate F-35, del que Ankara fue expulsada "injustamente" a pesar de haber contribuido con cientos de millones de dólares para el desarrollo del caza avanzado, declaró este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"No hemos renunciado a los F-35", señaló el mandatario turco en conversación con periodistas durante su vuelo de regreso tras la cumbre de la OTAN en La Haya.

"Estamos abordando nuestra intención de reincorporarnos al proyecto con nuestros homólogos. Türkiye fue expulsada injustamente del programa", añadió Erdogan.

Justamente, Türkiye fue uno de los ocho países que se unieron a EE.UU. en el desarrollo del avión multipropósito.

"El programa del F-35 es un proceso tanto político como técnico", declaró Erdogan. Siempre hemos criticado esta decisión (la eliminación de Türkiye) por ser incompatible con el espíritu de alianza”.

En esa línea añadió que el tema se abordó durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y “se iniciaron conversaciones técnicas. Esperamos tener avances”.

Türkiye fue excluida del programa después de que Ankara le comparara a Rusia el sistema de defensa aérea S-400.

RelacionadoTRT Global - Erdogan a Trump: Fortalecer lazos de Türkiye y EE.UU. ayudaría a meta comercial de $100.000 millones

En ese contexto, Erdogan restó importancia al sistema de defensa aérea ruso, afirmando que el S-400 no se mencionó en las conversaciones con Trump. “Ese es un asunto zanjado”, afirmó.

“El sistema de defensa aérea no se limita solo a los S-400. Estamos desarrollando nuestro propio Domo de Hierro”, agregó.

Según el presidente turco, Ankara está construyendo un “sistema de (varios) sistemas”, que incluye proyectos nacionales de defensa antimisiles como SIPER, HISAR, SUNGUR y el avión de combate de producción nacional KAAN.

Resultados de la cumbre de la OTAN

Recomendados

Erdogan destacó el compromiso de la OTAN de aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB durante la próxima década. Y añadió que Türkiye ya se encuentra entre los países más cercanos a alcanzar ese objetivo.

Hizo hincapié en la importancia de eliminar las restricciones entre los aliados, en particular en el ámbito de la cooperación en la industria de defensa.

Erdogan también confirmó que Türkiye será la sede de la Cumbre de Líderes de la OTAN de 2026.

RelacionadoTRT Global - Compromiso de la OTAN con gasto en defensa del 5% demuestra que el bloque está preparado: Erdogan

Conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia

Ankara se mantiene firme en su papel de mediador para terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia, afirmó Erdogan. De ahí que haya reiterado su compromiso para reanudar el estancado Proceso de Estambul, y propuesto organizar una tercera ronda de conversaciones de paz.

“Aunque todos los demás renuncien a la paz, nosotros no lo haremos”, afirmó, revelando que tanto Kiev como Moscú siguen expresando su confianza en la mediación de Türkiye.

Erdogan también reveló que Trump, con quien mantuvo una reunión bilateral durante la cumbre, expresó su apoyo a dicha ronda.

"Si Putin viene a Estambul o Ankara para una resolución, yo también iré", le habría dicho Trump a Erdogan.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza