Türkiye busca reincorporarse al programa del avión de combate F-35, del que Ankara fue expulsada "injustamente" a pesar de haber contribuido con cientos de millones de dólares para el desarrollo del caza avanzado, declaró este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"No hemos renunciado a los F-35", señaló el mandatario turco en conversación con periodistas durante su vuelo de regreso tras la cumbre de la OTAN en La Haya.

"Estamos abordando nuestra intención de reincorporarnos al proyecto con nuestros homólogos. Türkiye fue expulsada injustamente del programa", añadió Erdogan.

Justamente, Türkiye fue uno de los ocho países que se unieron a EE.UU. en el desarrollo del avión multipropósito.

"El programa del F-35 es un proceso tanto político como técnico", declaró Erdogan. Siempre hemos criticado esta decisión (la eliminación de Türkiye) por ser incompatible con el espíritu de alianza”.

En esa línea añadió que el tema se abordó durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y “se iniciaron conversaciones técnicas. Esperamos tener avances”.

Türkiye fue excluida del programa después de que Ankara le comparara a Rusia el sistema de defensa aérea S-400.

En ese contexto, Erdogan restó importancia al sistema de defensa aérea ruso, afirmando que el S-400 no se mencionó en las conversaciones con Trump. “Ese es un asunto zanjado”, afirmó.

“El sistema de defensa aérea no se limita solo a los S-400. Estamos desarrollando nuestro propio Domo de Hierro”, agregó.

Según el presidente turco, Ankara está construyendo un “sistema de (varios) sistemas”, que incluye proyectos nacionales de defensa antimisiles como SIPER, HISAR, SUNGUR y el avión de combate de producción nacional KAAN.