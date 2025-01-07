¿Qué está pasando hoy?

Este es Un ojo al día con las principales noticias de TRT Español del viernes 3 de enero

La ONU condena los ataques israelíes a los hospitales de Gaza y exige zonas seguras

"La ONU condenó firmemente los ataques israelíes a los hospitales de Gaza y exigió que se prohíban.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que más de doce mil personas necesitan una evacuación médica urgente, y señaló que el impacto de las órdenes de evacuación de Israel ha afectado a más del ochenta por ciento de Gaza.

Haq pidió que se respeten las libertades de prensa e instó a eliminar las barreras contra los periodistas."

Aumentan los suicidios entre los soldados israelíes durante ofensiva de Gaza"

"Según el ejército israelí, 28 soldados se han suicidado desde el inicio de la ofensiva contra Gaza en octubre de 2023, superando el total del año anterior.

Hasta ahora, 891 militares han fallecido y 5.569 han resultado heridos durante el conflicto, con 363 muertes registradas solo en 2024.

En respuesta, el ejército ha reforzado sus servicios de apoyo a la salud mental, implementando una línea de ayuda disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y ampliando el personal dedicado a este propósito.

El 'servicio de seguridad' impide arresto de Yoon en Corea del Sur

"Investigadores surcoreanos que buscan arrestar al presidente impugnado Yoon Suk-yeol se han enfrentado a miembros de su ""servicio de seguridad"" en su residencia, después de un enfrentamiento anterior con una unidad militar.

Funcionarios de la Oficina de Investigación de la Corrupción y agentes de policía entraron a su residencia este viernes en un intento de ejecutar la orden de detención contra Yoon.

Esta es la primera vez que el país busca arrestar a un líder en funciones, acusándolo de un fallido intento de ley marcial.

El equipo legal de Yoon calificó la orden de ""ilegal"" y prometió luchar contra ella."

EE.UU. investiga explosión de camión Tesla frente al Hotel Trump

"Las autoridades de Las Vegas están investigando una explosión que involucró a un Tesla Cybertruck frente al Hotel Trump.

Los hallazgos iniciales sugieren que el conductor, identificado como Matthew Livelsberger, pudo haberse suicidado antes de que el vehículo explotara.

Livelsberger estuvo en el Ejército desde el año 2006, fue enviado a Afganistán dos veces y sirvió en otros países, como Ucrania y Georgia.

Por su parte, el FBI afirmó que no hay un vínculo definitivo entre este incidente y otro ataque con un vehículo que ocurrió en Nueva Orleans en Año Nuevo."

Y por último…

Türkiye protegerá a todos los "grupos agraviados" en Siria

"Türkiye sigue comprometida a proteger a todos los ""grupos agraviados"" en Siria, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.

En una conferencia de prensa conjunta en Ankara, Fidan destacó el papel de Türkiye como guardián de minorías, incluidos nusayríes, alevíes, yazidíes y cristianos.

Subrayó el apoyo de Türkiye a más de tres millones de refugiados sirios desde 2011, enfatizando los esfuerzos para garantizar su seguridad y promover la paz futura en Siria.

También pidió respaldo internacional para la reconstrucción de Siria y reafirmó la disposición de Türkiye para ayudar a asegurar las fronteras del país y gestionar a los detenidos de Daesh."

Y este fue Un ojo al día con las principales noticias en TRT Español.